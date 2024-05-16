Канадская писательница Элис Манро, мастер короткого рассказа, умерла в возрасте 92 лет

Канадская писательница Элис Манро, всемирно признанный мастер короткого рассказа и лауреат Нобелевской премии по литературе, скончалась в возрасте 92 лет. Манро умерла в понедельник вечером в своем доме в Порт-Хоупе, Онтарио, сообщает ее издательство Penguin Random House Canada.

“Элис Манро была национальным сокровищем, чьи произведения читали, восхищались и ценили читатели по всей Канаде и во всем мире. “Писательство Элис вдохновило бесчисленное множество других писателей, а ее творчество оставило неизгладимый след на нашем литературном ландшафте”.

Манро родилась 10 июля 1931 года в Вингеме, Онтарио. Старшая дочь Роберта и Энн Лэйдлоу, Манро выросла, по ее собственным словам, “на разваливающемся предприятии лисьих и норковых ферм” и начала писать короткие рассказы в юности, а затем, выйдя замуж и став матерью троих детей, решила, что у нее нет иного выбора, кроме как писать книги, и посвятила этому свою жизнь.

Манро написала 14 получивших широкую известность сборников, органично сочетая необычные темы, такие как женственность, беспокойство и старение, с судьбами обычных людей, создавая сложные характеры с нюансами и глубиной, которые многие писатели могут найти только в рамках больших романов.

В 2013 году Манро была удостоена Нобелевской премии по литературе. Объявляя о присуждении премии в Стокгольме, Шведская академия назвала Манро, которой тогда было 82 года, “мастером современного короткого рассказа”.

В интервью телеканалу CBC после получения премии Манро сказала: “Я думаю, что мои истории очень хорошо рассказываются в коротком рассказе. Я надеюсь, что эта премия заставит людей понять, что короткий рассказ – это важная форма искусства, а не что-то, с чем вы играете, пока не закончите роман”.

Помимо Нобелевской премии, Манро является обладателем многочисленных литературных наград, в том числе трех литературных премий генерал-губернатора, двух премий Гиллера и Международной Букеровской премии.

Богатая гуманистическая литература Манро привела к издательским отношениям с журналом The New Yorker, длившимся десятилетиями, и закрепила статус канадского автора среди избранной группы писателей в Соединенных Штатах, которые определили знаменитые отношения между журналом и коротким рассказом.

Манро открыла магазин “Книги Манро” в Виктории в 1963 году. Книжный магазин, который в первый день продал 175 книг и работает до сих пор, помог ей: «Писательство стало чем-то важным для меня».

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