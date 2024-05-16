Чек клиента RBC был обналичены дважды. Мужчина говорит, что банк не должен был этого допускать

Житель Монреаля сомневается в мерах безопасности банка после того, как его чек был обналичены дважды.

Кристофер Майклс занимался своими налогами около месяца назад, когда заметил в банковских записях чек на 150 долларов, который он не помнил, чтобы выписывал.

Обычно на этот счет поступает не так много чеков, – сказал он. Этот был очень странным. «Сначала я подумал, что это чек от компании по уборке снега, но оказалось, что это чек, который я подарил на свадьбу около двух лет назад”.

Впервые чек был обналичены в июле 2022 года и еще раз в декабре 2023 года.

«Однажды я поставил на чеке неправильную дату, и мне сказали: “Банк не примет его, пришлите мне новый чек. При детальном рассмотрении выяснилось, что чеки были зачислены на два разных счета с помощью мобильного приложения, которое позволяет вносить чеки, сделав фотографию.

Майклс сообщил об этом в отделение Royal Bank of Canada, которое уведомило полицию. Однако он сожалеет, что банк не заметил этого раньше. “Я думаю, что в системе произошел какой-то сбой, – говорит Майклс.

В банке предположили, что это, скорее всего, единичный случай, но, по крайней мере, еще один гость свадьбы сообщил мистеру Майклзу, что их чек был депонирован дважды.

Я уверен, что некоторые чеки будут отозваны, и мы проверим этот счет и все другие чеки, которые были обналичены”, – сказал мистер Майклс, живущий в Сен-Лазаре, к западу от Монреаля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.