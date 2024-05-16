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Новости Чек клиента RBC был обналичены дважды. Мужчина говорит, что банк не должен был этого допускать
TD banque
TD банк.

Чек клиента RBC был обналичены дважды. Мужчина говорит, что банк не должен был этого допускать

Степан Артемьевский Май 16, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Чек клиента RBC был обналичены дважды. Мужчина говорит, что банк не должен был этого допускать отключены 11 Просмотров

Житель Монреаля сомневается в мерах безопасности банка после того, как его чек был обналичены дважды.

 

Кристофер Майклс занимался своими налогами около месяца назад, когда заметил в банковских записях чек на 150 долларов, который он не помнил, чтобы выписывал.

Обычно на этот счет поступает не так много чеков, – сказал он. Этот был очень странным. «Сначала я подумал, что это чек от компании по уборке снега, но оказалось, что это чек, который я подарил на свадьбу около двух лет назад”.

Впервые чек был обналичены в июле 2022 года и еще раз в декабре 2023 года.

«Однажды я поставил на чеке неправильную дату, и мне сказали: “Банк не примет его, пришлите мне новый чек. При детальном рассмотрении выяснилось, что чеки были зачислены на два разных счета с помощью мобильного приложения, которое позволяет вносить чеки, сделав фотографию.

Майклс сообщил об этом в отделение Royal Bank of Canada, которое уведомило полицию. Однако он сожалеет, что банк не заметил этого раньше. “Я думаю, что в системе произошел какой-то сбой, – говорит Майклс.

В банке предположили, что это, скорее всего, единичный случай, но, по крайней мере, еще один гость свадьбы сообщил мистеру Майклзу, что их чек был депонирован дважды.

Я уверен, что некоторые чеки будут отозваны, и мы проверим этот счет и все другие чеки, которые были обналичены”, – сказал мистер Майклс, живущий в Сен-Лазаре, к западу от Монреаля.

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