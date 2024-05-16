Тысячи сторонников Израиля провели митинг в центре Монреаля, на котором присутствовала полиция

Под серым небом и моросящим дождем тысячи ликующих людей приняли участие в произраильском митинге на площади в центре Монреаля. Из громкоговорителей на площади Канады на бульваре Рене-Левеск и улице Пил были слышны барабанные удары и радостная музыка. Тактическая группа монреальской полиции была приведена в боевую готовность. Пропалестинских демонстрантов полицейские попросили подождать на другой стороне улицы на площади Дорчестер.

Сторонники Израиля размахивали флагами, танцевали под праздничную музыку и делали семейные селфи. «Израиль жив и процветает уже 76 лет. Мы – нация, которая любит жизнь. Мы не поклоняемся смерти и огорчаемся каждый раз, когда происходит смерть, будь то израильтянин или палестинец. Мы хотим только мира», – звучало из репродукторов.

Мероприятие в поддержку Израиля проходило в то время, когда в Газе шли бои между Израилем и ХАМАС, а палестинские демонстранты занимали лагеря в Университете Макгилла и Университете Монреаля в Квебеке. Ораторы похвалили собравшихся за то, что они сплотились в поддержку Израиля. На большом экране рядом со сценой демонстрировались изображения высокопоставленных лиц страны, в том числе президента Израиля Исаака Герцога.

Герцог отметил, что 76-й год Израиля отмечен трагедией. По его словам, это относится к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября, которое положило начало войне, но “напоминает нам о наших основных качествах и силе людей противостоять ненависти”. Среди выступавших были генеральный консул Израиля Пол Хиршсон, мэр Хэмпстеда Джереми Леви и раввин Реувен Пупко из конгрегации Бет Исраэль Бет Ахарон. Консервативный депутат Мелисса Ланцманн заявила, что Израиль имеет право защищать свою родину, и раскритиковала канадских политиков, которые не поддерживают эту идею.

Ланцман сказал, что если консерваторы будут избраны, “мы больше никогда не окажемся на неправильной стороне истории”, и поклялся поставить канадско-израильские отношения на первое место в повестке дня. Он назвал пропалестинский лагерь в монреальском кампусе “уродливым”. Либерального депутата Энтони Хаусфатера поблагодарили за его поддержку Израиля и канадской еврейской общины. Среди сторонников Израиля были филиппинские монреальцы с канадскими, израильскими и филиппинскими флагами.

На произраильский митинг пришло около 5 000 человек. Обычно на ежегодное мероприятие собираются от 4000 до 6000 сторонников Израиля. Мероприятие, которое продлилось с 11:00 до 13:00, было приурочено ко Дню независимости Израиля (14 мая 1948 года).

“В этом году исполняется 76 лет с тех пор, как еврейский народ, подобно фениксу, восстал из пепла Холокоста и создал яркое и процветающее общество, которое является не только единственной демократией на Ближнем Востоке, но и одним из основных членов семьи свободных наций”, – заявила еврейская организация, организующая мероприятие», – говорится в заявлении. Пропалестинская группа “Montreal4Palestine”, у которой более 35 000 подписчиков в Instagram, призвала своих сторонников организовать акцию протеста на Канадской площади, чтобы осудить Израиль.

Группа заявила, что “независимость Израиля – это наша Накба, наша катастрофа, и она не заслуживает празднования”, и обвинила Израиль в том, что он является “геноцидным государством апартеида”, которое “убило бесчисленное количество палестинцев”. Организация призвала своих сторонников не объединяться с теми, кто празднует день Израиля.

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