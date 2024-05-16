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Новости Обслуживание в SAAQ прервано из-за сбоя оборудования
SAAQ
Société de l'assurance automobile du Québec.

Обслуживание в SAAQ прервано из-за сбоя оборудования

Виктория Христова Май 16, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Обслуживание в SAAQ прервано из-за сбоя оборудования отключены 2 Просмотров

Во вторник утром работа Ассоциации автомобильного страхования Квебека (SAAQ) была прервана из-за сбоя оборудования.

 

Согласно заявлению на сайте ассоциации, пункты обслуживания и портал были закрыты в утренние часы из-за сбоя в компьютерной системе.

SAAQ извинилась перед своими клиентами и заверила их, что ее команда работает над восстановлением сервиса.

По состоянию на полдень сообщение все еще находилось на сайте, и с представителем компании не удалось связаться.

Это не первый раз, когда SAAQ сталкивается с компьютерными проблемами.

Зимой 2023 года во время запуска цифровой платформы возник ряд проблем.

Запущенная в феврале 2023 года SAAQclic была представлена как онлайн-платформа для большинства операций, включая продление водительских прав, оплату регистрационных сборов и запись на экзамены по вождению.

Однако во время запуска образовались длинные очереди, и многие люди не смогли зарегистрироваться в онлайн-сервисе после того, как центр обслуживания SAAQ был закрыт на две недели.

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