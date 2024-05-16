Будет ли вынесено решение по ходатайству о запрете лагеря в университете Макгилла?

Судьи рассматривают запрос на запрет, направленный на прекращение деятельности пропалестинского лагеря в университете. В начале слушаний по ходатайству о запрете палестинского лагеря адвокат, представляющий Университет Макгилла, попросил сосредоточить внимание на тех, кто действительно протестует.

Адвокат Жак Дартье сделал это замечание судье Верховного суда Марку Сен-Пьеру в понедельник утром, когда суд пытался определить, кто может выступать в качестве ответчиков или участников. Университет Макгилла просит суд демонтировать лагерь и уполномочить монреальскую полицию ликвидировать его.

Адвокат Сен-Пьер заявил, что рассмотрит дело, выслушав аргументы различных адвокатов, и примет решение. Когда дело было передано в суд в пятницу, университет Макгилла указал в качестве ответчиков Джона и Джейн Доу. С момента начала работы 27 апреля лагерь разросся до более чем 115 палаток.

Мы не знаем, кто находится в лагере”, – сказал Дартье в понедельник. Он отметил, что многие протестующие отказываются называть свои имена в интервью”. Лишь несколько имен появились в СМИ”, – сказал он.

Университет Магилл обратился в своем запросе на судебный запрет. “На данный момент мы не можем идентифицировать лиц или группы, управляющие лагерем. По мнению заявителя, участники лагеря представляют собой “единую” или “неиерархическую” группу, и ни один человек или группа не представляют и не говорят от их имени”.

Г-н Дейс, по-видимому, был обеспокоен тем, что слушания будут менее целенаправленными, поскольку в понедельник он попросил назвать различные группы в качестве ответчиков и участников. В число этих групп входила группа профессоров права, которые в настоящее время бастуют.

Ассоциация профессоров права Макгилла, представляющая 45 профессоров юридического факультета университета, в письме заявила, что будет присутствовать в суде в понедельник и поддержит лагерь и право студентов на протест. «Университет Макгилла использует свои конституционные права на свободу слова и собраний как щит”, – указано в письме.

В рамках предыдущего ходатайства о судебном запрете полагалось положить конец лагерю, добившись судебного запрета на проведение протестов в радиусе 100 метров от зданий Университета Макгилла. Это ходатайство было отклонено.

«Если говорить начистоту, мы не хотим отнимать право на забастовку или право на протест. Именно поэтому мы здесь”, – сказали профессора-юристы. Когда Дартье наконец перешел к аргументам, адвокат сказал, что потратил время на то, чтобы подобрать правильные слова для участников. Для нас настоящие “оккупанты” – это “сквоттеры”, а не “протестующие”. Право на протест прописано в каждом документе суда. Но есть разница между протестом и кемпингом.

Существует проблема безопасности. Есть люди, которые разбивают лагеря без разрешения”. Затем судья заявил, что с момента установки палаток не было зафиксировано ни одного случая насилия или прочего нарушения порядка. Дартье возразил, что проблемы с безопасностью существуют.

Они находятся в мини-деревне, окруженной баррикадами, представителей Макгилла туда не пускают”. Судья, похоже, полностью отверг аргументы адвокатов Макгилла.

Патрик Плант, один из адвокатов университета, сказал, что вопрос безопасности заключается в профилактике. Плант сослался на запрет другого судьи Верховного суда, запретившего таксистам протестовать в международном аэропорту имени Пьера Эллиота Трюдо. Адвокат также утверждал, что Университет Макгилла обязан защищать людей, находящихся на его территории.

“Должен сказать, что я не связан предыдущими решениями моего коллеги”, – ответил судья. Жан-Николя Луазель, адвокат, представляющий монреальскую полицию, сказал судье, что полиция хотела оспорить на слушаниях только два пункта. Один из них заключался в том, что “мы не являемся ничьей вооруженной силой”. Другой заключался в том, что для ареста человека монреальская полиция должна быть свидетелем совершения преступления.

Адвокат Джулиус Грей, опытный адвокат по гражданским делам, заявил суду, что он представляет интересы “трех неизвестных”, которые входили в лагерь. По словам Грея, он представлял группу под названием “Коалиция палестинцев и евреев”. “Важно донести до общества, что не существует двух противоборствующих групп, что есть много ситуаций, когда евреи и палестинцы сотрудничают, и что это не просто две враждующие стороны, как многие думают”, – сказал Грей журналистам.

«Обе стороны могут сотрудничать. Вот почему так важно проводить демонстрации. Демонстрации – это способ информировать общественность. У нас есть заявление о том, что демонстрация носит абсолютно мирный характер. Она не является постоянной. Мы не будем разбивать постоянный лагерь в Магилле. Вопрос для суда заключается в том, должны ли мы вмешиваться в это время”.

Уильям Слоан, бывший адвокат, провел в лагере несколько дней и охарактеризовал его как мирный протест. Атмосфера очень веселая. Я еврей, в начале лагеря был организован седер”. Это не то, в чем хотят участвовать антисемиты”, – сказал Слоан.

Макс Сильверман, адвокат группы Independent Jewish Voices, выступающей против судебного запрета, заявил, что право на свободу выражения мнений развилось в последние годы и что лагеря стали формой протеста в Газе и других странах мира.

Но мы находимся не перед людьми, занимающими административное здание. Это очень большое пространство”. В запросе на судебный запрет, поданном в прошлую пятницу, университет утверждает, что лагерь “представляет риск для безопасности, охраны и здоровья”. Утверждается, что лагерь усиливает напряженность в кампусе.

В запросе упоминаются “жаркие словесные споры” между протестующими в начале этого месяца, бочки, в которых могут содержаться отходы жизнедеятельности человека, возможные нарушения пожарных норм, а также то, что лагерь может стать “магнитом” для столкновений с контрпротестующими. Протестующие требуют, чтобы университет отозвал свои инвестиции в Израиль. Они также требуют, чтобы университет разорвал свои связи с Израилем.

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