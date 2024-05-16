В больнице общего профиля Лейкшор открылся новый модульный приемный покой

“Хотя проект нового отделения неотложной помощи больницы общего профиля Лейкшор будет завершен в ближайшие несколько лет, модульное здание позволит нам предоставлять медицинскую помощь и услуги в безопасных, современных и лучше адаптированных условиях”, – сказал министр здравоохранения Квебека Кристиан Дюбе.
Новое отделение неотложной помощи будет расположено на втором этаже двухэтажного модульного здания.
“Это новое, современное, соответствующее стандартам медицинское учреждение обеспечит большую безопасность, улучшит доступ и повысит качество медицинской помощи и услуг для населения”, – отмечают в министерстве.
На втором этаже разместится Университетская медицинская группа по вопросам семьи (GMF-U), совместный проект с Университетом Макгилла.
“В будущем GMF-U сможет принимать и обслуживать пользователей, которые обращаются в отделение неотложной помощи в несрочных ситуациях”, – заявили в министерстве, отметив, что эти пациенты будут перенаправлены по мере необходимости. – Кроме того, на втором этаже модульного здания разместится клиника быстрого доступа (CAR), что поможет повысить оперативность в работе больницы”.
Ожидается, что временное отделение неотложной помощи откроет свои двери уже сегодня, а GMF-U и CAR начнут принимать пациентов с 29 мая.
Строительство нового отделения неотложной помощи в рамках проекта расширения больницы планируется начать в 2025 году.
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