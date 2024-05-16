Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В больнице общего профиля Лейкшор открылся новый модульный приемный покой
Фото: CTV

В больнице общего профиля Лейкшор открылся новый модульный приемный покой

Виктория Христова Май 16, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи В больнице общего профиля Лейкшор открылся новый модульный приемный покой отключены 0 Просмотров

Больница общего профиля Лейкшор на Западном острове Монреаля объявила во вторник об открытии временного отделения неотложной помощи на время проведения капитального ремонта.

 

“Хотя проект нового отделения неотложной помощи больницы общего профиля Лейкшор будет завершен в ближайшие несколько лет, модульное здание позволит нам предоставлять медицинскую помощь и услуги в безопасных, современных и лучше адаптированных условиях”, – сказал министр здравоохранения Квебека Кристиан Дюбе.

Новое отделение неотложной помощи будет расположено на втором этаже двухэтажного модульного здания.

“Это новое, современное, соответствующее стандартам медицинское учреждение обеспечит большую безопасность, улучшит доступ и повысит качество медицинской помощи и услуг для населения”, – отмечают в министерстве.

На втором этаже разместится Университетская медицинская группа по вопросам семьи (GMF-U), совместный проект с Университетом Макгилла.

“В будущем GMF-U сможет принимать и обслуживать пользователей, которые обращаются в отделение неотложной помощи в несрочных ситуациях”, – заявили в министерстве, отметив, что эти пациенты будут перенаправлены по мере необходимости. – Кроме того, на втором этаже модульного здания разместится клиника быстрого доступа (CAR), что поможет повысить оперативность в работе больницы”.

Ожидается, что временное отделение неотложной помощи откроет свои двери уже сегодня, а GMF-U и CAR начнут принимать пациентов с 29 мая.

Строительство нового отделения неотложной помощи в рамках проекта расширения больницы планируется начать в 2025 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*