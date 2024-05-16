В больнице общего профиля Лейкшор открылся новый модульный приемный покой

Больница общего профиля Лейкшор на Западном острове Монреаля объявила во вторник об открытии временного отделения неотложной помощи на время проведения капитального ремонта.

“Хотя проект нового отделения неотложной помощи больницы общего профиля Лейкшор будет завершен в ближайшие несколько лет, модульное здание позволит нам предоставлять медицинскую помощь и услуги в безопасных, современных и лучше адаптированных условиях”, – сказал министр здравоохранения Квебека Кристиан Дюбе.

Новое отделение неотложной помощи будет расположено на втором этаже двухэтажного модульного здания.

“Это новое, современное, соответствующее стандартам медицинское учреждение обеспечит большую безопасность, улучшит доступ и повысит качество медицинской помощи и услуг для населения”, – отмечают в министерстве.

На втором этаже разместится Университетская медицинская группа по вопросам семьи (GMF-U), совместный проект с Университетом Макгилла.

“В будущем GMF-U сможет принимать и обслуживать пользователей, которые обращаются в отделение неотложной помощи в несрочных ситуациях”, – заявили в министерстве, отметив, что эти пациенты будут перенаправлены по мере необходимости. – Кроме того, на втором этаже модульного здания разместится клиника быстрого доступа (CAR), что поможет повысить оперативность в работе больницы”.

Ожидается, что временное отделение неотложной помощи откроет свои двери уже сегодня, а GMF-U и CAR начнут принимать пациентов с 29 мая.

Строительство нового отделения неотложной помощи в рамках проекта расширения больницы планируется начать в 2025 году.

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