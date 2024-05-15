Канаде нужны более длительные сроки продления ипотеки: Caisse Desjardins

Caisse Desjardins считает, что долгосрочные ипотечные продукты должны стать гораздо более доступными в Канаде, чтобы помочь владельцам недвижимости избежать разрушительных “платежных потрясений”.

Согласно отчету Caisse Desjardins , введение ипотечных кредитов с более длительными сроками продления, в частности, 10-летних ипотечных кредитов, может помочь сдержать платежные потрясения, с которыми сталкиваются домохозяйства при возобновлении задолженности после повышения процентных ставок.

Отсутствие долгосрочных фиксированных опций делает канадских домовладельцев чрезмерно уязвимыми в случае резкого повышения процентных ставок, как это было в прошлом году. С начала 2022 года около половины непогашенных ипотечных кредитов были продлены по более высоким ставкам.

“Канадское правительство сейчас вынуждено призывать кредиторов проявлять снисходительность к заемщикам, столкнувшимся с шоком от возобновления ипотеки”, – заявили экономисты Desjardins. “Возможно, в этом призыве не было бы необходимости, если бы изначально существовали более качественные продукты”.

В то время как ипотека на 30 лет широко распространена в США, в Канаде она так и не прижилась, отчасти потому, что домохозяйства традиционно предпочитали пользоваться преимуществами снижения ставок, чаще продлевая срок действия. В настоящее время на рынке преобладают краткосрочные ипотечные кредиты сроком на пять лет и менее.

Канадцы тратят большую часть своих доходов на оплату кредитов, чем во многих других странах.

Одна из причин, по которой более короткие сроки стали широко распространены, заключается в том, что процентные ставки снижались в течение 40 лет до пандемии, что стимулировало домохозяйства выбирать ипотечные кредиты с более частым снижением ставок.

Банк Канады выразил обеспокоенность по поводу кредитов с “отрицательной амортизацией”, которые позволяют заемщикам добавлять невыплаченные проценты к основной сумме долга. Но в отчете Desjardins утверждается, что такие продукты “могли бы быть ненужными, если бы изначально существовали более качественные [долгосрочные] продукты”.

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