Планета обезьян: Новое царство” заработал $56,5 млн в первые выходные в прокате

Научно-фантастический боевик обогнал победителя предыдущей недели, комедию “Каскадер” (13,7 млн долларов) с Эмили Блант и Райаном Гослингом в главных ролях, и превысил суммарные показатели всех остальных фильмов, вошедших в топ-10.
На третьем месте оказалась мелодрама “Претенденты” (4,7 млн долларов).
Фильм “Новое царство”, десятый фильм франшизы “Планета обезьян”, действие которой начинается в 1968 2024 году, занял второе место по кассовым сборам в первые выходные после “Дюны 2” (81,5 млн долларов) и “Кунг-фу Панды 4” (58,3 млн долларов).
Фильм был хорошо принят зрителями и кинокритиками (80 % на Rotten Tomatoes и “B” на Cinemascore).
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