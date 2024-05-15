Планета обезьян: Новое царство” заработал $56,5 млн в первые выходные в прокате

Marketwatch сообщает, что фильм “Планета обезьян: Новое царство” заработал $56,5 млн в первые выходные в кинотеатрах США и Канады.

Научно-фантастический боевик обогнал победителя предыдущей недели, комедию “Каскадер” (13,7 млн долларов) с Эмили Блант и Райаном Гослингом в главных ролях, и превысил суммарные показатели всех остальных фильмов, вошедших в топ-10.

На третьем месте оказалась мелодрама “Претенденты” (4,7 млн долларов).

Фильм “Новое царство”, десятый фильм франшизы “Планета обезьян”, действие которой начинается в 1968 2024 году, занял второе место по кассовым сборам в первые выходные после “Дюны 2” (81,5 млн долларов) и “Кунг-фу Панды 4” (58,3 млн долларов).

Фильм был хорошо принят зрителями и кинокритиками (80 % на Rotten Tomatoes и “B” на Cinemascore).

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