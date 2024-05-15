OpenAI запускает новый чат GPT-4o – можно попробовать бесплатно

Компания OpenAI представила новую модель своего искусственного интеллекта GPT-4o, и TechCrunch сообщает, что обновленная нейросеть работает быстрее и обладает более широким набором функций, чем ее предшественница.

Буква “o” в ее названии означает “omni” и указывает на способность обрабатывать текст, речь и видео. Нейросеть поддерживает более 50 языков, включая русский, казахский, грузинский, китайский, арабский, турецкий и сербский.

Поэтому, загрузив в GPT-4o картинку ресторанного меню на иностранном языке, она не только переведет название блюда, но и расскажет его историю, значение и рекомендации.

Кроме того, GPT-4o сможет взаимодействовать с чатботом OpenAI с искусственным интеллектом ChatGPT в качестве своего помощника, что значительно увеличит его функциональность. Нейросеть сможет давать ответы “в реальном времени”, распознавая нюансы в голосе пользователя, и даже создавать ответные голоса в “различных эмоциональных стилях”.

Ранее стало известно, что восемь ведущих газет США подали в суд на Microsoft и OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, за нарушение авторских прав.

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