Водитель, не подчинившись приказам полиции, сбил двух человек

В понедельник два человека попали в больницу с серьезными травмами после того, как транспортное средство не остановилось по приказу полиции, а затем врезалось в несколько других транспортных средств, сообщает полицейская служба Квебека.

Бюро независимых расследований (BED) сообщило, что инцидент начался около 8:30 утра после того, как полицейский заметил, что транспортное средство нарушило правила дорожного движения.

Когда полицейский попытался перехватить транспортное средство, водитель, предположительно, продолжил движение, врезаясь и задевая другие автомобили на своем пути, говорится в пресс-релизе BEI, опубликованном в понедельник днем. Следователи намерены допросить водителя.

В понедельник днем сотрудник полиции фотографировал поврежденные транспортные средства на месте столкновения недалеко от пересечения улицы Ферье и бульвара Декари в районе Кот-де-Неж.

К расследованию были привлечены девять следователей BEI для выяснения обстоятельств произошедшего. Полиция провинции также оказывает содействие в расследовании.

BEI расследует случай, в связи с которым граждане получили серьезные травмы во время вмешательства в ситуацию сотрудника полиции в Квебеке.

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