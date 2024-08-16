Интервью с деловым человеком. Знакомьтесь – компания Altteco!

«Деловой Монреаль» представляет, анализирует и обобщает предпринимательский опыт монреальских бизнесменов и деловых людей. Отвечая на вопросы, наши гости рассказывают, каким образом, зачем и с прицелом на какую именно выгоду построен их бизнес. При каких условиях он возможен и какой приносит доход. Вопросы задаются в интересах читателя. При этом интервьюируемый делится с нашими читателями опытом бизнеса, своими взглядами на жизнь, рассказывает о себе и своем отношении к иммиграции. А также дает нам заряд своей энергии, делится своим оптимизмом и нацеливает на успех. Сегодня у нас в гостях Гурген Айрапетян и Мадлена Егикян, не только основателя и владельцы компании Altteco Inc., но также супруги и родители двоих детей!

Здравствуйте, Мадлена и Гурген, расскажите о себе, откуда и когда вы приехали в Канаду?

Мадлена: Мы приехали в Канаду в 2015 году, мы уже здесь четвертый год. Приехали мы из солнечной Армении, и сначала было очень трудно привыкнуть к климату. Но сейчас уже привыкли и полюбили Монреаль и Канаду.

Вы из Еревана? Какое у вас изначально образование и как оно помогло вам в Канаде?

Мадлена: я по образованию лингвист, закончила языковой университет имени В. Брюсова в Ереване, потом долго работала в банке переводчицей, с английским и армянским языками.

Гурген: Я закончил Политехнический университет в Ереване, магистратуру с красным дипломом, по специальности Электрический транспорт. Параллельно учился в CISCO Академии и получил 5 сертификатов в области информационных и коммуникационных технологий, после этого работал в Америке, потом вернулся в Армению и с 2006 года начал работать в сфере телекоммуникаций.

А в Америке где Вы учились?

Гурген: Я учился и проходил стажировку по телекоммуникациям в штатах Мэриленд и Вашингтон. Но после этого я проходил стажировку в Москве в компании Корбина Телеком. Затем получил из Москвы приглашение сотрудничать удаленнo, работал 3 года, и с тех пор у меня пошла карьера в области телекоммуникаций.

Получается, у вас семейный бизнес…

Гурген: Да, с 2011 года мы решили открыть свое дело совместно.

Мы начинали в Армении, потом, когда приехали сюда, решили продолжить этот бизнес.

Мадлена: Мы начинали не совсем с нуля, партнеры, с которыми Гурген уже работал, согласились продолжить сотрудничество. На тот момент я работала переводчицей, хорошо владела языком, и Гурген предложил мне оставить работу в банке, чтобы работать вместе.

Мотивацией было то, что для нашего дела это будет лучше, так как это будет семейный бизнес. Я сначала немного сомневалась, поскольку работа с мужем все-таки небольшой риск в плане взаимоотношений: все время будем вместе, вдруг будем больше ссориться? Однако работаем очень хорошо и, как ни странно, мы очень хорошие партнеры по бизнесу. Вся документация: договора, юридические документы, корреспонденция с иностранными партнерами, главным образом, лежит на мне, так как мне очень помогает знание языка на хорошем уровне. А Гурген – человек более технический…

Как вы начинали бизнес в Канаде?

Гурген: Когда мы переехали сюда, у нас остались все те же партнеры, что тоже помогло с решением с первых дней открыть свой бизнес. В течение первого года мы заключили примерно 100 контрактов с международными партнерами, ездили в Чикаго на самую большую конференцию по телекоммуникациям.

В 2016 году получили лицензию из Теле-радио Комиссии Канады на предоставление коммуникационных услуг в Канаде на 10 лет. С этого момента мы стартовали в Канаде в качестве интернет провайдера и оператора международной связи.

Наш опыт и связи очень помогли: к тому моменту мы уже очень долго работали в этой сфере,

13 лет, много знали. Нельзя сказать, что было очень трудно: когда хорошо владеешь тем, что собираешься создать – это помогает в любом месте. Ведь в Армении у нас тоже был бизнес. Безусловно, надо было налаживать отношения с новыми партнерами, все наши ресурсы и знания мы начали вкладывать в бизнес в Канаде.

Есть очень интересная история в связи с этим: когда мы начинали бизнес и еще не планировали переехать в Канаду, так получилось, что мы взяли все наши серверы из Монреаля. Data центр, с которым мы начали сотрудничать, находился в Монреале. Когда приехали сюда, мы начали не с нуля, нам повезло в этом смысле. Иммигрировать в Канаду – это одна проблема, а начать бизнес – это совсем другая. Проблема в том, что здесь все делается очень медленно: контракты с большими телекомами надо очень долго ждать, а это трата времени и нервов.

Мадлена: Безусловно, двигатель прогресса нашей работы – это Гурген, он самый главный трудоголик, которого я встречала в жизни и, к тому же, очень упорный. Если ему кажется, что дело надо развивать и это получится, а я говорю, что может что-то легче подберем, потому что на это надо очень много ресурсов и сил, то он не соглашается. Гурген стремится дойти до конца – и это то, что движет нашим бизнесом, он еще и перфекционист. Для нас во всем важно, как о нас будут отзываться наши клиенты. Мы стремимся быть максимально честны с ними.

На рынке за последние годы появилось немало компаний, которые предлагают услуги в сфере телекоммуникаций, в чем преимущество вашей компании?

Мадлена: Помимо высокого качества наших услуг, преимущество маленькой компании в том, что клиенты – как наши друзья, мы очень доступны для них. Например, когда они звонят в большие компании, им приходится долго ждать, у кого-то из них есть языковой барьер. К нам же они могут обратиться по любому вопросу, и мы будем этот вопрос решать в короткие сроки. Например, бывают клиенты, у которых телевизор находится в бейсменте, где интернет не очень хороший, тогда мы отправляем сотрудника, связываем интернет по кабелю к телевизору. И за решение такого рода проблем денег не берем. Мы близко принимаем все проблемы наших клиентов.

Гурген: Например, мы не откажемся помочь пожилому человеку, который не очень хорошо разбирается в современных телефонах, планшетах мы любезно подскажем, что делать.

Как правило, большие компании не вдаются в подробности, главное для них – продать большую скорость и побольше других продуктов. Мы стараемся найти индивидуальный подход, мы задаем вопросы клиентам, чтобы правильно понять их потребности и подобрать пакет услуг по разумной для них цене. Мы анализируем всю информацию: сколько у них есть оборудования, какие у них предпочтения…

Конечно, нам рентабельнее продать подороже, но зачем выставлять людей на деньги, тем более, если они новоприбывшие иммигранты или наши соотечественники, для них каждый доллар в цене. Но отдача в том, что клиенты приводят нам других клиентов.

Мадлена: Мы всегда думаем о том, как бы мы хотели, чтобы нам оказывали услуги, и ориентируемся на это. Какой профессиональный подход мы бы хотели видеть, если бы у нас были проблемы, языковой барьер, в целом, насколько качественный и человечный сервис нам бы предоставили.

Просто надо представить, сколько бывает проблем, когда ты здесь один, у тебя мало денег, тогда любая малая помощь поможет людям.

Гурген: Самое главное, большинство операторов на рынке, предложив промо-акцию, часто вдруг неожиданно ее отменяют, появляются какие-то добавочные суммы. Люди тратят по 2 часа, чтобы просто добиться контакта с нужным специалистом от провайдера, чтобы понять, что происходит, потом это все повторяется, никакой обратной связи нет, но постоянно что-то меняется.

Мы же сразу называем фиксированные цены. Также предлагаем различные промо-акции, например, новым иммигрантам – скидка 50% на 3 первых месяца, так же новым домовладельцам, которые переехали в Лаваль – это местонахождение нашего бизнеса, клиентам, которые нас рекомендуют другим – скидка 5%.

Еще очень интересную услугу мы предоставляем бизнес-клиентам. Например, если у них в офисе есть несколько добавочных номеров, мы полностью меняем старое оборудование и перенаправляем их в интернет, даем IP телефон, делаем инсталляцию интерактивных меню с соответствующими сообщениями для их клиентов. У нас много клиентов, которые работают, не имея офиса, но у них есть бизнес-номер, что выглядит профессионально. Поскольку, когда даешь номер своего личного мобильного телефона – жизнь превращается в кошмар – неизвестно, от кого звонок, личный или бизнес. Мы применяем такой метод: мы к этому бизнес-номеру добавляем интерактивное меню, потом делаем трансфер на персональный номер, но на входящие звонки добавляется цифра для дифференциации бизнес и личных звонков. Если нет возможности ответить на деловой звонок, то он перенаправляется на голосовую почту, звонящий оставляет сообщение, которое отправляется на электронную почту в мр3 формате. Это удобно, потому что можно прослушать сообщения по отдельности, а не ждать, когда дойдет очередь до нужного. Можно прослушать где и когда угодно, сделать архивацию, перевести, понять, кто звонил, когда, длительность сообщения. Это удобно для транспортников и т. д. Профессиональная атмосфера за приемлемую цену!

Все сервисы для бизнес и домашнего телефона работают с помощью интернета, например, неважно ваше местонахождение, вы можете быть в России, в Армении, и получить канадские звонки на месте. Мы, например, поехали в Армению отдыхать, но продолжали работали, как из офиса, благодаря такому виду связи и избегая роуминг-звонков.

Предлагать клиенту общаться по Viber, Whatsup или Skype – это не очень профессионально. У нас есть клиенты, у которых несколько филиалов: в Монреале, Лавале, Торонто, мы создаем для них сеть, присваиваем специальный номер, и они, работая в разных городах, находятся в одной сети, например, набираешь 102, и фирма доступна из разных городов. Функционирует одна большая фирма, никто не понимает, что они в разных городах.

Как вы доступны для клиентов?

Обратная связь с нами – номер офиса, веб-сайт, есть livechat на веб-сайте, мобильные номера. Также Messenger Facebook Altteco Inc., у нас уже 5000 посетителей, есть Twittеr, все это поддерживается в постоянном режиме.

Перечислим еще раз все предлагаемые услуги компании Altteco Inc.:

– Интернет домашний и бизнес;

– Телефон домашний и бизнес,

– Бизнес-телефон с интерактивным меню;

– Консультации по поддержке сети бесплатно для бизнеса и дома.

– Интернет-телевидение для дома;

– Мы прислушиваемся к пожеланиям наших клиентов: недавно мы создали специальный сервис: блокировка интернета для детей, создание для них отдельного доступа к Wi-Fi – Altteco-kids – это всего 1$ в месяц, включена фильтрация для Google, Youtube, производится постоянный update. Мы подписали контракт с компанией, которая занимается фильтрацией трафика для детей. Для нас близка эта тема: у нас у самих двое детей.

Наш метод работы: индивидуальный подход к каждому клиенту: мы адаптируемся к вашей конкретной ситуации.

Что бы хотели пожелать нашим читателям?

Главное, чтобы их не обманывали: в нашей практике были такие случаи, что, например, за интернет и телефон провайдеры брали 250 в месяц. Мы желаем вам максимально честных цен за слуги. В нашей компании мы знаем своих клиентов лично. Иногда нам случайно попадаются хорошие отзывы, люди сами рекомендуют нас – это главная отдача от наших клиентов и для нас лучший подарок! Люди пишут о нас по своей инициативе – это самое главное! Мы сохраняем позитив и желаем его передать нашим клиентам, чтобы предоставить им сервис без головной боли! Желаем вам побольше позитива от получения услуг и сервиса!

Интервью подготовила Валерия Назарова

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