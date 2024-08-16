Рынок жилья Канады замедляется

Активность на канадском рынке жилья в июле снизилась, несмотря на второе подряд снижение процентной ставки Банком Канады, но, по словам главного экономиста Канадской ассоциации недвижимости (CREA), возобновление покупок жилья в ближайшие месяцы – это “верный шанс”.

Последний отчет ассоциации по рынку жилья показал, что продажи жилья в стране упали на 0,7% в прошлом месяце по сравнению с июнем, при этом новые предложения подскочили на 0,9%, а цены незначительно выросли.

Тем не менее, Шон Кэткарт из CREA сказал, что перспектива дальнейших сокращений означает, что рынок почти наверняка восстановится в ближайшее время. “После очередного снижения ставки, объявленного 24 июля, мы наблюдаем два снижения ставок подряд, и ожидаемые темпы будущего смягчения политики значительно возросли, и рынки теперь ожидают снижения ставок при каждом оставшемся решении Банка Канады в этом году”, – затетил он в комментариях, сопровождающих пресс-релиз.

– Объедините это с рекордным объемом спроса, ожидающим своего часа, и прогноз о возобновлении жилищного строительства в Канаде в 2025 году только что превратился из ожидания в верный шаг”.

В своих последних двух заявлениях центральный банк снизил процентную ставку на 50 базисных пунктов, но эти шаги пока не привели к всплеску покупательской активности на рынке жилья.

Индекс цен на жилье MLS (HPI), скорректированный показатель базовых цен по всей стране, вырос на 0,2% по сравнению с июнем, хотя и остался на 3,9% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

По данным CREA, в Калгари и районе Большого Торонто (GTA) в июле наблюдалось два наиболее заметных снижения, в то время как в Эдмонтоне и Гамильтоне-Берлингтоне продажи выросли по сравнению с июнем.

Соотношение продаж к новым предложениям по всей стране снизилось с июня до 52,7% по сравнению с 53,5%, при этом запасы по всей стране доступны на 4,2 месяца, что не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем.

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