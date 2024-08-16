Лидеры Канады и Бразилии обсудили ситуацию в Венесуэле

13 августа премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Бразилии Луис Инасиу да Силва провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили события в Венесуэле, как сообщила пресс-служба Трюдо.

«Руководители двух стран говорили о положении в Венесуэле после недавних выборов», — уточняется в сообщении. Они согласились, что результаты голосования должны отражать мнения граждан Венесуэлы, и выразили беспокойство по поводу насилия, имевшего место после выборов.

В ходе беседы Трюдо и да Силва подтвердили свои обязательства в отношении демократии и прав человека, а также выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

Напомним, что на выборах в Венесуэле победил действующий президент Николас Мадуро. Оппозиция не признала эти результаты и, получив поддержку западных стран, начала протестные акции, которые переросли в беспорядки.

В то время как западные страны требуют от Мадуро соблюдения условий, страны Латинской Америки ограничиваются выражением озабоченности и призывами подтвердить результаты голосования.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.