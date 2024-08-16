Лидеры Канады и Бразилии обсудили ситуацию в Венесуэле

«Руководители двух стран говорили о положении в Венесуэле после недавних выборов», — уточняется в сообщении. Они согласились, что результаты голосования должны отражать мнения граждан Венесуэлы, и выразили беспокойство по поводу насилия, имевшего место после выборов.
В ходе беседы Трюдо и да Силва подтвердили свои обязательства в отношении демократии и прав человека, а также выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.
Напомним, что на выборах в Венесуэле победил действующий президент Николас Мадуро. Оппозиция не признала эти результаты и, получив поддержку западных стран, начала протестные акции, которые переросли в беспорядки.
В то время как западные страны требуют от Мадуро соблюдения условий, страны Латинской Америки ограничиваются выражением озабоченности и призывами подтвердить результаты голосования.
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