В канадском парке выжгли свастику на газоне

В канадском парке неизвестные выжгли свастику на траве. Этот символ был обнаружен 14 августа в парке Уитби, расположенном к востоку от Торонто.

Пешеходы, наткнувшиеся на фашистский знак, уведомили о произошедшем местные правоохранительные органы, что вызвало возмущение среди местных властей.

«Узнав о случившемся, я немедленно связался с городскими чиновниками и также обратился к еврейской организации „Бнай брит“, чтобы сообщить им», — рассказал член местного совета Крис Лихи. Представители „Бнай брит“ отметили, что инцидент заставил еврейскую общину ощущать опасность и предвзятость.

Ричард Робертсон, представитель организации, высказал мнение, что данное вандализм может быть связано с антисемитскими движениями, возникшими на фоне событий на Ближнем Востоке.

Сотрудники парка уже начали восстановление травяного покрытия на месте осквернения и планируют укладку нового дерна. Полиция призывает всех, кто стал свидетелем этого акта, сообщить о своих наблюдениях.

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