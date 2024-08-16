Kraken назначила Алекса Мехрдада новым генеральным менеджером по Канаде

В своем сегодняшнем заявлении компания сообщила, что этот переход следует за замечательным годом роста под руководством Марка Гринберга, который теперь возглавит недавно созданное подразделение Kraken по росту активов и управлению ими.

Имея опыт работы в области управленческого консалтинга и финтех-стартапов, Мехрдад сыграл важную роль в удвоении количества ежемесячных транзакций компании в Канаде в этом году. Его новый мандат будет сосредоточен на дальнейшем расширении присутствия Kraken в Канаде и улучшении опыта работы с криптовалютами для местных клиентов.

Комментируя это назначение, Мехрдад сказал: “Я рад возглавить этот важный следующий этап нашей истории расширения в Канаде. Мы создали привлекательное предложение для наших местных клиентов и сейчас являемся одним из крупнейших крипто-работодателей с более чем 250 кракенитами по всей Канаде. Я привержен делу снижения барьеров на пути к финансовой свободе канадцев с помощью криптоактивов ”.

Гринберг назначен руководителем отдела роста активов и управления ими. За последний год Гринберг, как сообщается, удвоил размер канадского бизнеса Kraken и внедрил сложные регуляторные процессы для повышения защиты клиентов и доступа к криптопродуктам.

Гринберг отметил: “Я горжусь нашим быстрым масштабированием в Канаде и расширением использования криптовалюты среди канадцев. Мое новое направление будет заключаться в оказании помощи клиентам в создании надежных крипто-портфелей и использовании инновационных возможностей в этом классе активов. Алекс сыграл ключевую роль в нашем успехе и имеет все возможности возглавить следующий этап роста Kraken в Канаде ”.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.