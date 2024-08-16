Туннель Дорваль временно открывается, но вновь будет закрыт на выходные

Туннель Дорваль на шоссе № 13 на Западном острове Монреаля вновь открылся для движения в четверг утром после того, как был закрыт на несколько дней из-за наводнения.

В 5 часов утра Министерство транспорта Квебека подтвердило, что шоссе 13 теперь доступно для автомобилистов в обоих направлениях между шоссе 40 и 520.

Однако два съезда в этом районе – с автомагистрали 520 на Запад до автомагистрали 13 на север и с автомагистрали 13 на север до автомагистрали 520 на Запад – остаются закрытыми на неопределенный срок.

Пока что предпринимаются усилия по ремонту насосной станции и установке временного освещения, но работы в туннеле, как ожидается, продолжатся в эти выходные.

Официальные лица сообщают, что насосная станция была сильно повреждена в результате сильных дождей, которые прошли в прошлую пятницу после урагана “Дебби”.

“Закрытие также позволит министерству обеспечить эффективность насосной системы при откачке воды с проезжей части”, – говорится в пресс-релизе министерства, предупреждающем, что работы могут занять несколько недель.

Планируется, что автомагистраль 13 между шоссе 40 и 520 будет полностью закрыта с 11:59 пятницы до 5:00 утра воскресенья.

Официальные лица добавляют, что “по причинам координации и прогнозам погоды” закрытие моста Иль-о-Тур, запланированное на эти выходные, было отменено.

Туннель Дорваль был закрыт после того, как возникли проблемы с подпорками в муниципальном канализационном коллекторе, который отводит воду с шоссе 13.

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