Ближневосточный конфликт: Палестина никогда не согласится с исключением России из переговоров

Он отметил, что Россия всегда искала и продолжает находить пути к мирному разрешению конфликта, стремясь решить палестинский вопрос в соответствии с международным правом.
Аббас подчеркнул важность роли России в этом контексте: «Соединенные Штаты стремились исключить Россию из данного процесса. Мы не можем согласиться на исключение России из какого-либо формата, связанного с ближневосточным урегулированием».
Он охарактеризовал позицию Москвы как справедливую, так как она опирается на международные нормы.
Политик пояснил, что справедливость заключается в том, что Россия признает Израиль, одновременно подчеркивая необходимость создания Палестины в границах 1967 года.
Эта позиция, по словам Аббаса, озвучивается Россией как в Совете Безопасности, так и в Генеральной Ассамблее ООН, и он считает ее ясной и твердой.
Тем временем, арабо-израильский конфликт снова обострился после убийства Исмаила Хании в Тегеране и ликвидации Фуада Шокра в Бейруте.
Иран, ХАМАС и Хезболла пообещали отомстить Израилю, считая его ответственным за эти события.
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