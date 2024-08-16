Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В Мире Ближневосточный конфликт: Палестина никогда не согласится с исключением России из переговоров
фото: https://rossaprimavera.ru/

Ближневосточный конфликт: Палестина никогда не согласится с исключением России из переговоров

Степан Артемьевский Авг 16, 2024 В Мире, Новости Комментарии к записи Ближневосточный конфликт: Палестина никогда не согласится с исключением России из переговоров отключены 19 Просмотров

При любых обстоятельствах Палестина не примет исключение России из процесса урегулирования на Ближнем Востоке, заявил президент Палестины Махмуд Аббас в интервью ТАСС 14 августа.

 

Он отметил, что Россия всегда искала и продолжает находить пути к мирному разрешению конфликта, стремясь решить палестинский вопрос в соответствии с международным правом.

Аббас подчеркнул важность роли России в этом контексте: «Соединенные Штаты стремились исключить Россию из данного процесса. Мы не можем согласиться на исключение России из какого-либо формата, связанного с ближневосточным урегулированием».

Он охарактеризовал позицию Москвы как справедливую, так как она опирается на международные нормы.

Политик пояснил, что справедливость заключается в том, что Россия признает Израиль, одновременно подчеркивая необходимость создания Палестины в границах 1967 года.

Эта позиция, по словам Аббаса, озвучивается Россией как в Совете Безопасности, так и в Генеральной Ассамблее ООН, и он считает ее ясной и твердой.

Тем временем, арабо-израильский конфликт снова обострился после убийства Исмаила Хании в Тегеране и ликвидации Фуада Шокра в Бейруте.

Иран, ХАМАС и Хезболла пообещали отомстить Израилю, считая его ответственным за эти события.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*