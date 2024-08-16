Ближневосточный конфликт: Палестина никогда не согласится с исключением России из переговоров

При любых обстоятельствах Палестина не примет исключение России из процесса урегулирования на Ближнем Востоке, заявил президент Палестины Махмуд Аббас в интервью ТАСС 14 августа.

Он отметил, что Россия всегда искала и продолжает находить пути к мирному разрешению конфликта, стремясь решить палестинский вопрос в соответствии с международным правом.

Аббас подчеркнул важность роли России в этом контексте: «Соединенные Штаты стремились исключить Россию из данного процесса. Мы не можем согласиться на исключение России из какого-либо формата, связанного с ближневосточным урегулированием».

Он охарактеризовал позицию Москвы как справедливую, так как она опирается на международные нормы.

Политик пояснил, что справедливость заключается в том, что Россия признает Израиль, одновременно подчеркивая необходимость создания Палестины в границах 1967 года.

Эта позиция, по словам Аббаса, озвучивается Россией как в Совете Безопасности, так и в Генеральной Ассамблее ООН, и он считает ее ясной и твердой.

Тем временем, арабо-израильский конфликт снова обострился после убийства Исмаила Хании в Тегеране и ликвидации Фуада Шокра в Бейруте.

Иран, ХАМАС и Хезболла пообещали отомстить Израилю, считая его ответственным за эти события.

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