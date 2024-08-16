Экологические активисты парализовали работу нескольких аэропортов в Германии

По информации телеканала Das Erste от 15 августа, акции протеста группы «Последнее поколение» вызвали серьезные сбои в функционировании нескольких авиахабов страны.

Аэропорты временно приостановили свою деятельность из-за действий протестующих.

По заявлению участников движения, им удалось войти на территории аэропортов Берлин-Бранденбург, Штутгарт, Нюрнберг и Кёльн-Бонн.

Представители аэропорта Кёльн-Бонн и полиция подтвердили, что протестующие незаконно проникли на взлетно-посадочные полосы, что вызвало временную остановку воздушных рейсов.

После ареста активистов и выдвижения против них обвинений, включая незаконное проникновение и вмешательство в авиационную деятельность, работа аэропортов была восстановлена.

Эти действия являются частью более широких протестов, организованных «Последним поколением», которые стремятся к прекращению использования ископаемого топлива к 2030 году и выработке международного соглашения по отказу от нефти, газа и угля.

В ответ на эти события, правительство Германии планирует ужесточить меры безопасности в аэропортах, включая введение уголовной ответственности за незаконные вторжения, угрожающие безопасности авиации.

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