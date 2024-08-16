С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает очень приятная пятница. Утром 20°C, Днём 29°C, Вечером 25°C, малооблачно. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации.

Сегодня – День малинового варенья! Выбор же даты праздника не случаен — на Руси этот день назывался Малинником и был посвящён ягоде, любимой с давних времен всеми, вне зависимости от возраста и социального положения.

16 августа в южном американском городе Мемфисе (Memphis) проходит традиционный День памяти Элвиса Пресли (Elvis Presley Day), певца и музыканта. Каждый год в августе тысячи поклонников «короля рок-н-ролла» съезжаются в Мемфис на неделю памяти Элвиса Пресли (Elvis Week).

16 августа 1960 года в Стокгольме по решению XI Международного астронавтического конгресса была основана Международная академия астронавтики, МАА (англ. International Academy of Astronautics, IAA).

Сегодня родились Марк Бернес и Пьер Ришар, Андрей Миронов и Мадонна.

А по народному календарю сегодня Антон-Малинник. С глубокой древности эта ягода любима русским народом, ее упоминали в песнях, сказках, пословицах. Как правило, малина ассоциировалась с чем-то очень приятным и желанным. Так, о хорошей жизни говорили: «Не жизнь, а малина!». Эту ягоду использовали и в лечебных целях (особенно при простуде), и в кулинарии — пекли с нею пироги, делали варенья и компоты. Еще одно название праздника, по аналогии с Малинником, — Орешник. К этому времени поспевали орехи. Любопытно, что на Антона не рекомендовалось устраивать уборку — ни выметать пыль, ни выносить мусор. Говорили, что если приберешься в доме, то и в кошельке весь год будет так же чисто.

Именины сегодня празднуют: Антон, Вячеслав, Иван, Исаакий, Кузьма, Николай, с чем мы их и поздравляем!

В общем, хороший был день раньше, хорошим он будет и сегодня!

С добрым утром, Монреаль! С добрым августовским утром!

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