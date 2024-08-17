С добрым утром, Монреаль!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает пасмурная суббота. Утром 22°C, Днём 25°C, Вечером 21°C, облачно, вероятны кратковременные дожди. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации.

В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных (International Homeless Animals Day). Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных (International Society for Animal Rights, ISAR). Организация выступила с этим предложением в 1992 году, начинание поддержали зоозащитные организации разных стран. Эта дата считается не праздником, а поводом обратиться к проблеме бездомных животных, рассказать максимальному количеству людей об их трагической судьбе.

В этот день отмечают память святой Евдокии (в русской традиции — Авдотьи), которая жила в 4 веке и была знатной римлянкой. В числе 9000 христиан ее взяли в плен войска персидского царя Сапора. Находясь в плену, святая проповедовала среди персидских женщин и многих из них обратила в христианство. За это она подверглась жестоким истязаниям, а потом была обезглавлена.

На Авдотью — последний сбор огурцов. После этого дня они перестают расти. Поэтому рачительные хозяева торопились убрать ботву, пока она не высохла, и сложить ее в компостную яму. Собирали также урожай чеснока и лука. И то, и другое часто шло вместе с огурцами в засолку. Сеногнойкой же Авдотью прозвали потому, что в ее день часто случались дожди, из-за которых сено мокнет и гниет. «Не иди где косят, а иди где просят. Не иди где жнут, а иди где ждут», — просили люди в этот день. Сено к Авдотье обычно уже было убрано в копны, но этого мало — даже так оно могло испортиться, нужно было поскорее спрятать его под крышу. «В долгах не деньги, в копнах не сено», — говорили по этому поводу крестьяне. По этому дню обычно судили, каким будет ноябрь.

17 августа 1928 года на Ленинградском проспекте Москвы открылся стадион «Динамо». В этот же день здесь состоялся первый футбольный матч между сборными Белоруссии и рабочими клубами Швейцарии. Этот матч принято считать точкой отсчета в истории стадиона.

В общем, хороший был день раньше, хорошим он будет и сегодня!

С добрым утром, Монреаль! С добрым августовским утром!