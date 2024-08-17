Большая часть Монреаля находится под угрозой затопления водой после прорыва водопровода

Жители находятся под угрозой затопления водой , а несколько дорог перекрыты после масштабного прорыва водопровода в монреальском районе Виль – Мари , из-за которого вода поднялась на несколько метров в воздух , затопив улицы и подвалы .

Мэр Монреаля Валери Плант заявила журналистам в пятницу утром, что, вероятно, потребуется несколько часов, чтобы отремонтировать трубу, которую она назвала “огромной“ – около метра в ширину.

Городские власти ввели в действие рекомендации по кипячению воды для трех районов: Мерсье–Ошелага–Мезоннев, Ривьер–де–Прери–Пуэнт–о–Трамбле и Восточного Монреаля.

На веб-сайте города Монреаля говорится, что жители должны кипятить воду не менее минуты, прежде чем употреблять ее.

Чиновники говорят, что падение давления воды в распределительной сети привело к появлению рекомендации, которую они назвали “профилактической“.

Около 6 часов утра на бульваре Рене–Левек на авеню Де Лоримье прорвало водопровод, в результате чего вода хлынула на улицы.

Примерно через полчаса извергся мощный гейзер высотой около 20 метров.

Трубопровод подает воду в восточную часть города. Причина прорыва водопровода в настоящее время неизвестна. К 10 часам утра высота гейзера уменьшилась примерно до шести футов, поскольку вода начала спадать.

“Пожарные обходят все дома, и они приказали некоторым эвакуироваться из домов и рабочих мест”, – сказала Плант. “Красный Крест здесь, чтобы помочь людям, нуждающимся в переселении“.

Пожарные сообщают, что от наводнения пострадали около 100 домов. Шанталь Морисетт, отвечающая за городское водоснабжение, говорит, что по трубе подавалась только питьевая вода, и что вода на улице не представляет опасности для жителей.

Однако это создает опасность для зданий. Жители не смогут вернуться домой, пока пожарные не оценят ущерб, который может нарушить структурную целостность жилых помещений.

В нескольких жилых домах также было отключено электричество.

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