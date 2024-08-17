KartinaTV рекомендует к просмотру

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обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – «Бедный олигарх». Новый сезон!

Во втором сезоне олигарх, потерявший свое состояние, оказывается за решеткой. Виктору предстоит не только наладить бизнес в тюрьме, но и столкнуться с враждебными бандами и строгим начальством. Его верный помощник Адам находит общий язык с лидером ирландской группировки и организует бунт. Герои столкнутся с покушениями на их жизни и неудачными попытками побега. Смогут ли они в итоге обрести свободу и вернуться домой?

Видеотека START – Сериал «Трудная». Премьера!

Одна ошибка юности — и годы усилий, чтобы ее исправить. Влада с детства была трудной и неудобной для окружающих: недоверчивая, агрессивная, непростая. Оступившись однажды, она отбывает наказание и стремится начать жизнь с чистого листа. В этом ей помогает Макс, который уже прошел через ад в «Новеньких». Но прошлое снова пытается втянуть Владу на дно. Теперь, чтобы обрести свободу, ей предстоит бороться не только с собой, но и с тенями прошлого.

Видеотека Premier – Шоу «Битва шефов». Новый сезон!

В новом сезоне популярного кулинарного шоу участников ожидают новые испытания. Тысячи конкурентов, жесткий отбор, и лишь один из них выйдет победителем — тот, кто сумеет впечатлить мастеров высокой кухни своими кулинарными шедеврами.

Видеотека START – Музыкальный мультсериал «Цветняшки»

В волшебном альбоме обитают Курочка Коко, Цыплёнок Пи, Волчонок У, Лисёнок Айяяй, Котёнок Мур и Зайчонок Скок. Каждый из них имеет свою страничку, окрашенную в особенный цвет, а также любимые игры, занятия и песенки, которые помогают развивать у детей разные способности: умственные, сенсорные, физические, музыкальные и творческие.

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