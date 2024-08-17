Cтарый аэропорт в Канаде превратят в целый город

Местная строительная компания, стоящая за проектом, планирует сохранить особенности аэропорта, включая ангары и взлётно-посадочную полосу, чтобы привлечь в город жителей и предприятия.

Город, который планируется построить примерно для 55 000 жителей в районе Торонто, будет включать в себя привычные вещи – детские площадки, велосипедные дорожки и магазины. Однако здесь также будет 11 ангаров для самолетов и взлётно-посадочная полоса длиной более километра. Всё потому, что он будет расположен на территории бывшего аэропорта Даунсвью. Уже известно, что строительство обойдётся в $22 млрд.

Аэропорт Даунсвью открылся в 1929 году и использовался в качестве авиабазы ​​Королевских ВВС Канады во время Второй мировой войны. Позже он служил испытательным полигоном для авиастроительной компании Bombardier. В 2018 году компания продала землю примерно за $635 млн канадскому пенсионному фонду, который создал компанию Northcrest. Именно она теперь будет вести надзор за строительством города.

Аэропорты и раньше перестраивались в города и парки. Но строительные компании, стоящие за проектами, обычно удаляют первоначальную инфраструктуру и начинают всё с нуля. Однако Northcrest Developments стремится сохранить основные черты аэропорта, так как считает, что это повысит привлекательность города.

«Трудно сделать так, чтобы запланированный посёлок выглядел аутентично, когда всё совершенно новое, — говорит Дерек Горинг, генеральный директор строительной компании. — Вот почему мы решили сделать ставку на аэрокосмическое прошлое».

Например, старые ангары займут центральное место в первом районе проекта, жилом квартале площадью более 80 гектаров с 2 850 домами, в основном среднеэтажными. Трасса сохранится как пешеходный перекрёсток с магазинами, ресторанами, общественными парками, школами и библиотекой вокруг.

В общей сложности Northcrest и её партнеры создают более 2,6 миллиона квадратных метров жилой площади, 650 000 квадратных метров коммерческих площадей и 120 гектаров парков и открытых пространств. Ожидается, что реализация проекта займёт 30 лет и будет осуществляться поэтапно в семи различных районах, что сделает его одним из крупнейших проектов в сфере недвижимости в Канаде.

Даунсвью — не единственный проект, в котором используются здания аэропорта XX века. Новый город на 5 000 домов, запланированный на месте бывшего берлинского аэропорта Тегель, будет использовать существующие здания терминала для размещения стартапов, лабораторий и университетских зданий.

Northcrest уже открыл Даунсвью для проведения мероприятий, в том числе Play the Rink, где толпы танцуют и катаются на коньках на пустом катке. В следующем году компания планирует построить временные спортивные площадки и открытые концертные площадки.