Министр иммиграции Канады: программа временного трудоустройства нуждается в реформировании

Министр иммиграции Канады отметил, что программа временного трудоустройства иностранных граждан требует изменений.

По его словам, хотя у этой схемы нет серьезных недостатков, она все равно нуждается в реформе.

После негативного отчета ООН, который охарактеризовал программу как «питательную среду для современного рабства», министр подчеркнул необходимость более серьезного контроля за работниками с низкими заработными платами.

Количество временных иностранных рабочих возросло с 15 817 в 2016 году до 83 654 в 2023 году, что связано с расширением программы в 2022 году.

Это привело к увеличению числа низкооплачиваемых временных работников и снятию ограничений на их найм в регионах с высоким уровнем безработицы.

Министр труда Рэнди Буассонно также выразил желание остановить найм низкооплачиваемых работников, если ситуация с насилием и злоупотреблениями не улучшится.

Специальный докладчик ООН поднял проблемы, связанные с недоплатой и насилием, а также доступом к медицинской помощи.

Марк Миллер прокомментировал эти обвинения как «подстрекательские» и уточнил, что не следует обобщать все работодатели, связывая их с рабовладельцами.

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