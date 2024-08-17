Единственный в Канаде завод по выпуску терефталевой кислоты закроют в Монреале

Компания Indorama Ventures (IVL) из Таиланда сообщила о намерении закрыть единственный в Канаде завод по производству терефталевой кислоты (ТФК), расположенный в Монреале.

Подготовка к закрытию начнется в сентябре 2024 года. Причиной этого решения называется растущее перепроизводство ТФК в Китае, что оказывает значительное давление на рынок Северной Америки.

Это, в свою очередь, ведет к снижению цен на сырье, уменьшению спроса и ухудшению экономических условий, что сказалось на загрузке производств и привело к закрытию других заводов в регионе.

«Это очень трудное решение, и мы глубоко опечалены, объявляя об этом.

Однако мы считаем его необходимым для адаптации к текущей рыночной ситуации.

Мы искренне благодарим наших сотрудников в Монреале за их преданность и труд с момента приобретения актива в 2015 году», — отметил Мутукумар Парамасивам, президент Indorama Ventures.

Завод Indorama PTA Montreal, сохраняющий 140 рабочих мест и обладающий мощностью 600 тыс. тонн в год, был основан в 2000 году и стал одним из крупнейших производителей ТФК в Северной Америке.

Indorama не ожидает негативных последствий для своих клиентов в результате закрытия.

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