Ученые рассказали о пользе дыни для организма человека

Дыня поддерживает иммунную систему и здоровье сосудов. Исследование показало, что этот фрукт богат витаминами А, В и С, а также магнием, кремнием и клетчаткой.

Эксперты утверждают, что в одной четверти дыни, принадлежащей к семейству Тыквенные (Cucurbitaceae) и роду Огурец (Cucumis), содержится примерно 20% суточной нормы калия, важного для сердечно-сосудистой системы.

В сочетании с магнием этот минерал способствует расслаблению стенок артерий и предотвращает спазмы.

По мнению специалистов, дыня укрепляет иммунитет и сосудистую систему благодаря высокому содержанию микронутриентов.

В ней присутствует витамин А, который активизирует регенерацию клеток и защищает их от неблагоприятных факторов.

Витамин В способствует укреплению кровеносных сосудов, а витамин С (аскорбиновая кислота) поддерживает иммунитет и участвует в синтезе серотонина, известного как “гормон радости”.

Регулярное потребление дыни помогает увеличить запасы магния (что уменьшает риск образования камней в почках), кремния (который улучшает работу центральной нервной системы) и клетчатки (которая способствует выведению “плохого” холестерина).

Эксперты рекомендуют включать дыню в рацион для профилактики гипертонии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.