Недвижимость: Что ищут покупатели

Большой дом на одну семью в пригороде, квартира в центре города, с бассейном ? Что ищут покупатели этим летом, когда второе снижение ключевой ставки в июле может побудить некоторых отправиться на поиски нового дома ?

Дом на одну семью всегда пользуется популярностью у покупателей, особенно у молодых семей. “Пригороды и дома на одну семью более привлекательны с точки зрения двора, площади и качества жизни», – рассказывает Кэролайн Дойл, владелица группы брокеров Forget и Doyle в Royal LePage Urban. Что касается количества спален, покупатели хотят как минимум три, « чтобы у них был хотя бы один офис и одна или две спальни для детей»,-говорит она.

Востребованы дома с удобствами, особенно дома с благоустроенным задним двором, объясняет Роксана Жодуан из агентства недвижимости Royal LePage Privilege.

« Задний двор становится комнатой на открытом воздухе, которая является продолжением столовой или гостиной»,-иллюстрирует тот, кто работает на Южном берегу Монреаля. Мы можем подумать о летней кухне, гостиной на открытом воздухе или камине. « Это то, что может вызвать сердечный приступ»,-утверждает она. С другой стороны, бассейны не обязательно востребованы, говорит Кэролайн Дойл. Они могут понравиться семьям, но отпугивают некоторых, которые видят в них в первую очередь содержание и расходы.

Очевидно, что те, кто присматривает за домами, часто уезжают за город, поскольку цены высоки, а удаленная работа обеспечивает большую гибкость. « Я вижу отток в пригород или в сельскую местность, примерно в часе езды от Монреаля”, – замечает Роксана Жодуан. « Люди собираются отойти немного дальше от первой короны, чтобы получить доступ к большим участкам земли, домам или своего рода гибриду между домом и коттеджем. Благодаря дистанционной работе люди могут себе это позволить” »

Кто смотрит в сторону сельской местности ? Люди, которые приближаются к пенсии, утверждает Кэролайн Дойл. Они планируют свои старые дни и « уже думают о уголке в сельской местности, чтобы избежать цен, которые продолжают расти”, уточняет она.

Тем не менее, город не остался без внимания. Согласно последним данным профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека, в Монреальском регионе продажи жилья в июле выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мегаполис по-прежнему очаровывает молодежь, « которая остается в городе из-за близости к услугам и общественному транспорту », признает г-жа Дойл. Или же бэби-бумеры, « которые продают свою собственность и покупают дом в Монреале”.

Брокер по недвижимости в регионе Квебек Патрисия Дегуара из RE / MAX Fortin Delage видит, как несколько пар покидают свои дома после ухода детей и ищут “готовую формулу для своего нового дома”. « они хотят купить недвижимость, иногда с видом, иногда современные, определенно что-то готовое»,-говорит она, подчеркивая, что эти покупатели хотят побаловать себя. Они могут соблазниться квартирой « без обслуживания и забот ” или домом, предназначенным для развлечения друзей и семьи.

Даже для самых маленьких востребован вариант “под ключ”. « У молодых людей может быть меньше ноу-хау”, – говорит Роксана Жодуан. Некоторые сделают этот выбор из соображений экономии времени и комфорта. » А ремонт стоит дорого”, – напоминает она.

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