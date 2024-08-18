С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает пасмурное воскресенье. Утром 22°C, Днём 25°C, Вечером 21°C, облачно, вероятны кратковременные дожди. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. И это все – в ежедневной сводке наших новостей!

18 августа 1782 года, 242 года назад, в Санкт-Петербурге торжественно открыт памятник Петру I («Медный всадник»).

18 августа 1572 года, 452 года назад, в Париже состоялась свадьба французской принцессы Маргариты Валуа и Генриха короля Наваррского.

18 августа 2020 года исполнилось 175 лет с момента основания Русского географического общества. Это самая старая ныне действующая общественная организация России.

18 августа 1958 года в США вышел роман Владимира Набокова «Лолита» (англ. Lolita), принесший писателю огромную славу.

Святой Евсигний (на Руси — Евстигней), память которого отмечается сегодня, был издавна почитаем на Руси. В Евстигнеев день полагалось замесить ячменный хлеб из первого намолота. Также ели сырой лук с хлебом, солью и квасом. Считалось, что это придает телу здоровье, а лицу — свежий вид. Связки лука развешивали и в комнатах — чтобы воздух очищался (как сейчас известно, лук является хорошим антисептиком). По дню Евстигнея судили о том, каким будет декабрь. Пытались предсказать погоду и на ближайшее будущее: на закате солнца выходили в поле и кричали во всю глотку. Если эхо слышалось далеко — это предвещало солнечный день, если близко — ждали дождя.

В общем, хороший был день раньше, хорошим он будет и сегодня!

С добрым утром, Монреаль! С добрым августовским утром!