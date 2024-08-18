Номер 69 и другие фильмы о горничных на eTVnet

Стандартный гостиничный номер. После того, как постоялец съезжает, появляется горничная, чтобы подготовить номер к новому гостю. У нее – рутинная работа и богатое воображение. Она изучает все, что оставил после себя постоялец. Каждый по отдельности предмет кажется обычным и ничем не примечательным. Но их сочетание, набор, в который они складываются по чужой воле, интригует и будоражит воображение зрителя и горничной. Что ей удастся выведать, вы узнаете, посмотрев детективную комедию “Номер 69” на сайте интерактивного ТВ eTVnet.

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Горничная

У Татьяны было все, что нужно для счастья: престижная работа, красавец-муж и любимые дети. Жизнь шла своим чередом. Но однажды в городе появился владелец крупной гостиничной сети. Бизнесмен захотел купить землю, на которой был построен отель Татьяны. Чтобы защитить свое имущество, Татьяна отчаянно вступила в борьбу.

Завтрак в постель

Арина Волошина работает горничной в отеле. У нее за плечами неоконченное высшее по менеджменту, в мечтах – открытие своей гостиницы, а в реальности – тяжелая работа и маленькая дочка Таня, растущая без отца. Однажды в отель на бизнес-семинар съезжаются важные гости. Среди них – капризная дама бывшая балерина Ирина Штайн, а также молодой миллионер Артем Гордин, возглавляющий список самых завидных женихов страны. Арина случайно принимает Гордина за нового работника и не церемонится с ним. Артем же, давно уставший от постоянного внимания и фальшивых улыбок, хотет почувствовать себя обыкновенным человеком. Он решает подыграть Арине и не рассказывать, кто же он на самом деле.

Горничная Дженни

Фильм 1917 (!) года!

После смерти графа Шамберо его жена и дочь остаются без средств к существованию. Не видя другого выхода, молодая девушка устраивается горничной в дом баронессы Анжер.

На самом деле. Муж горничной требует ДНК тест миллионера

Мультимиллионера, адвоката Давида Кемуларию вызвал на детектор лжи Андрей Колпаков. Он заявил, что его жена Екатерина за время работы горничной в доме адвоката забеременела от работодателя и родила ему сына. Признает ли Кемулария свое отцовство? Или супружеская пара Колпаковых – шантажисты?

Однажды преступив черту

Людмила Колесникова работает горничной в гостинице. Она давно разведена и живет заботами своего сына Павла, в котором не чает души. Павел занимается спортом, хорошо учится и собирается поступать в медицинский. Так бы и жила эта маленькая, небогатая, но очень дружная семья своими тихими радостями, если бы не пришла беда. Однажды на мать и сына нападают хулиганы и жестоко их избивают. Придя в себя в больнице, Людмила узнает, что сын в коме. Расследование ведет талантливый следователь Олег Ершов. Но обезумевшей от горя матери кажется, что полицейские работают недостаточно хорошо и быстро. Людмила решает сама выследить подонков. И на отложенные для отпуска деньги покупает пистолет.

Эхо греха

Нина Соловьева была абсолютно счастлива. Она ждала ребенка и вот-вот должна была выйти замуж за любимого человека. Но все рушится, когда на мальчишнике накануне свадьбы ее жениха Сергея арестовывают по обвинению в изнасиловании. Сергея сажают в СИЗО и он погибает в тюремной драке. Нина, которая в этот момент была на большом сроке беременности, теряет и ребенка, и саму возможность иметь детей в будущем. Костя – друг и одноклассник Сергея – уговаривает Нину отомстить людям, которые лишили ее всего. Он рассказывает девушке, что Сергея подставили и оклеветали Алена и Денис – владельцы мотеля “Парадайз”, где, якобы, произошло изнасилование. Нина устраивается горничной в этот мотель. Она решает уничтожить своих врагов. Но чем больше Нина узнает их, тем больше проникается к ним симпатией. Как ни странно, Денис и Алена кажутся ей честными и порядочными людьми…

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