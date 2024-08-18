Как получить ипотечный кредит, если ваш текущий доход не позволяет этого сделать

Люди видят, что ставки снижаются; они хотят купить жилье — возможно, потому, что не думают, что цены будут снижаться долго, — но не могут доказать, что их доход достаточен для получения ипотечного кредита.

Что делать? Что ж, если вы не начинающий специалист, например врач или стоматолог, или не имеете права на участие в узкоспециализированных программах кредитования, или если вы не можете получить одобрение, основываясь на значительном чистом капитале, крупные банки, скорее всего, укажут вам на дверь.

К счастью, крупные банки не полностью монополизировали ипотечный рынок Канады. Альтернативные кредиторы часто предоставляют вам больше кредитов, исходя из вашей общей платежеспособности. И эта способность зависит не только от вашего дохода на сегодняшний день.

Вот четыре способа, с помощью которых кредиторы, не входящие в “Большую шестерку”, могут предоставить вам квалификацию, если ваш текущий доход не сокращается.

1. Доход, формируемый за счет взносов

Члены семьи часто оплачивают счета — подумайте о бабушке, живущей в комнате для гостей, или о ваших родственниках, проживающих в апартаментах свекрови. Эти члены семьи могут не иметь права собственности на недвижимость, но альтернативные кредиторы учтут их платежи, помогая вам получить ипотечный кредит.

Некоторые кредиторы также будут указывать хорошо документированный доход от работы неполный рабочий день или от работы на дому (разнорабочий, водитель Uber и т.д.), не требуя обычной двухлетней истории доходов.

“Канадцы умеют находить нестандартные способы заработать больше денег для своей семьи”, – говорит Грант Армстронг, руководитель отдела выдачи ипотечных кредитов в компании Questrade Financial Group Community Trust Company. “Как кредитор в таких случаях, мы стремимся к получению приемлемого дохода, который демонстрирует постоянную динамику и может быть подтвержден документально за последние три, шесть, девять или 12 месяцев”.

Для некоторых заемщиков, открывающих дополнительный бизнес, выписки с банковского счета или рекомендательные письма могут быть всей необходимой документацией. Попробуйте получить одобрение в крупном банке, особенно если у вас более низкий кредитный рейтинг.

2. Будущий доход

Для таких профессионалов, как врачи, дантисты или юристы, резкий рост доходов в будущем – это почти данность, и многие кредиторы готовы сделать ставку на это.

Непрофессиональные заемщики также могут иметь соответствующий доход в будущем, в том числе те, кто ожидает выплаты на содержание ребенка, алиментов, арендной платы или пенсии в ближайшем будущем.

Даже новички, которые только начали свой бизнес в Канаде, или те, кто переходит от стабильной заработной платы к самостоятельной занятости, найдут кредиторов, готовых дать зеленый свет. Им просто нужно показать, что у них есть источник дохода.

3. Ликвидные активы

Некоторые кредиторы рассчитывают, сколько вы можете себе позволить, исходя из предположения, что вы сможете превратить свои активы в наличные. “Если у вас есть значительные активы, у нас есть программы, которые помогут вам использовать их в течение следующих нескольких лет”, – говорит Армстронг.

Наличные деньги или что-либо, что может быть легко конвертировано в наличные деньги, может помочь кредитору обосновать исключения из установленных им лимитов соотношения долга (т.е. максимального процента от валового дохода, который кредитор позволяет использовать для оплаты жилья и долга). Некоторые кредиторы даже рассматривают RRSP как способ обосновать большую сумму кредита.

4. Будущие активы

Заемщики, которые выставили на продажу другое имущество, у которых скоро появится трастовый фонд или которые ожидают получения наследства в течение срока действия ипотеки, – все они имеют доступ к наличности в будущем. Альтернативные кредиторы часто используют процент от этих активов в качестве средства для обслуживания долга или погашения ипотеки.

Некоторые даже рассматривают возможность сохранения наличных на бизнес-счете, при условии, что они не обременены и у вас есть неограниченный доступ к деньгам в любое время.

Компромисс

В жизни и при ипотечном финансировании гибкость часто имеет свою цену. Альтернативные кредиторы устанавливают более высокие ставки из-за увеличения стоимости обеспечения средствами и связанных с этим больших рисков.

Как правило, заемщики, обладающие соответствующей квалификацией, платят кредиторам, не являющимся основными, ставку, которая как минимум на один-полтора процентных пункта выше, плюс комиссию в размере одного процента — при условии, что у них солидный кредитный рейтинг, не менее 20 процентов собственного капитала и жилье, которое можно продать. Уменьшение собственного капитала может повысить вашу процентную ставку еще как минимум на 30-50 базисных пунктов, даже если кредитор согласится на сделку.

Если вы пропустили несколько платежей за последние несколько лет, или ваш дом находится за пределами города, или сумма ипотеки значительно превышает 1 миллион долларов, или это инвестиционная недвижимость, ожидайте, что вам придется заплатить значительно больше.

Что касается собственного капитала, то он имеет решающее значение для некредитных кредиторов. Они требуют солидный резерв собственного капитала в качестве страховки от более высоких показателей неплатежей, характерных для некредитных заемщиков. Это единственный способ гарантировать, что они вернут свои средства, если дела пойдут плохо и заемщик не будет платить.

В целом, чем сложнее ваш кредит или ситуация с доходами, тем больше средств вам потребуется, иногда до 35% и более. Некоторые кредиторы выдают вторую ипотеку после первой, чтобы вы могли занять больше, но вам может не понравиться процентная ставка по второй ипотеке.

Вывод заключается в том, что в арсенале ипотечного брокера есть множество инструментов для получения одобрения заемщика. Если вы не можете оформить ипотеку в банке, но все равно хотите получить ее, то, по сути, все сводится к одному вопросу: “Как именно вы планируете осуществлять платежи по ипотеке сегодня, завтра и через год?”

Тем не менее, если кто-то может получить одобрение на ипотеку, это еще не значит, что он должен это делать. Все эти обходные пути предназначены для людей, которые могут выплачивать ипотеку без вопросов. Если у вас есть хотя бы намек на беспокойство по этому поводу, продолжайте снимать жилье.

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