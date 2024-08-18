Путешествуем по Канаде: Музей ламп в Дональде

Порой в самых маленьких уголках мира встречаются самые удивительные и причудливые достопримечательности. Музей ламп в городке Дональда в канадской провинции Альберта — не исключение.

Этот специфический музей в городе с населением всего 219 человек может похвастаться самой большой в мире коллекцией ламп. Всего в музее 900 ламп, что в четыре раза больше, чем людей в Дональде. Многие экспонаты датируются XVII веком, хотя большинство из них относится к XVIII-XIX векам.

Они представлены практически во всех мыслимых стилях, от ламп для гостиной в стиле Аладдина до крошечных ночников. Есть экземпляры для фотолабораторий, театральные драпированные лампы, осветительные приборы, когда-то прикреплённые к бокам автомобиля «Ford Model T», и лампы, использовавшиеся во время Второй мировой войны.

Рядом с музеем находится самый впечатляющий экспонат — масляная лампа высотой 13 м, самая большая в мире. Гигантская лампа была впервые зажжена 1 июля 2000 года в рамках проекта по ознаменованию начала XXI века и с тех пор каждый вечер освещает округу. Это определяющий памятник города, видимый за много километров вокруг.

Идея создания коллекции возникла благодаря керосиновым масляным лампам, которые использовались в городе с 1850-х годов и просуществовали до середины 1900-х, когда распространение электричества сделало их практически бесполезными. Неиспользованные керосиновые лампы были собраны Доном и Бет Ларсонами, нынешними владельцами музея, которые передали всю свою коллекцию в дар публике.

Хотя коллекция ламп служит в первую очередь развлекательным целям, она может также иметь и практическое назначение. Если в Дональде когда-либо случится серьезное отключение электроэнергии, у его жителей будет по крайней мере 900 резервных источников света.