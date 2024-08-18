В даркнете были размещены данные о почти 3 миллиардах людей из США, Канады и Великобритании

Пользователь с ником Fenice выложил около 2,7 миллиарда записей.
Содержимое включает важные личные данные, такие как адреса, даты рождения и номера социального страхования.
Утечка затронула граждан США, Великобритании и Канады.
Первоначально набор данных был предложен к продаже в апреле 2024 года пользователем USDoD, предположительно связанного с киберпреступной сетью.
Первоначальная цена в 3,5 миллиона долларов не вызвала интереса, и вскоре пользователи начали делиться фрагментами данных, что привело к полной утечке от Fenice.
Fenice утверждал, что ответственность за взлом лежит на другом пользователе, SXUL.
Размер файла превышает 250 терабайт и совместим с программами, такими как Microsoft Excel.
Поскольку существует вероятность многократных записей для одной личности, сложно точно оценить количество затронутых.
Данные собраны компанией, известной как National Public Data, которая обвиняется в халатности и нарушении обязательств по защите информации.
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