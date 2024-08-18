В даркнете были размещены данные о почти 3 миллиардах людей из США, Канады и Великобритании

6 августа 2024 года на форуме Breachforums, доступном в даркнете, появился один из крупнейших пакетов утекших персональных данных, который можно бесплатно скачать и использовать.

Пользователь с ником Fenice выложил около 2,7 миллиарда записей.

Содержимое включает важные личные данные, такие как адреса, даты рождения и номера социального страхования.

Утечка затронула граждан США, Великобритании и Канады.

Первоначально набор данных был предложен к продаже в апреле 2024 года пользователем USDoD, предположительно связанного с киберпреступной сетью.

Первоначальная цена в 3,5 миллиона долларов не вызвала интереса, и вскоре пользователи начали делиться фрагментами данных, что привело к полной утечке от Fenice.

Fenice утверждал, что ответственность за взлом лежит на другом пользователе, SXUL.

Размер файла превышает 250 терабайт и совместим с программами, такими как Microsoft Excel.

Поскольку существует вероятность многократных записей для одной личности, сложно точно оценить количество затронутых.

Данные собраны компанией, известной как National Public Data, которая обвиняется в халатности и нарушении обязательств по защите информации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.