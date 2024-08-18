Крымский Университет представил результаты исследований на всемирном научном форуме в Канаде

Сотрудники Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского приняли участие в XVI Всемирном конгрессе по воспалению (WCI2024), проходившем в Квебеке.

Они представили итоги своих исследований, выполненных в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и научно-образовательного центра мирового уровня «МореАгроБиоТех», о чём сообщает пресс-служба университета.

На конгрессе, посвященном проблемам заболеваний воспалительного характера, собрались специалисты из более чем 40 стран.

Программа включала пленарные и секционные встречи, сосредоточенные на достижениях в области фундаментальной медицины, связанных с воспалением.

Ученые представили результаты оригинальных и клинических исследований, обсудили применение новых диаgnостических стратегий и терапевтических технологий.

Основные темы дискуссий охватывали иммунометаболизм, иммунитет, инфекционные болезни, патологии лёгких, кожи и опорно-двигательной системы, микробиоту, а также вопросы нейровоспаления и болевого синдрома.

Выступления с докладами о научных работах КФУ провели директор Инжинирингового центра «Генетические и клеточные биотехнологии» Анатолий Кубышкин и доцент кафедры внутренней медицины №1 Елена Захарьян.

Также были представлены стендовые доклады участников из различных кафедр университета.

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