Крымский Университет представил результаты исследований на всемирном научном форуме в Канаде

Они представили итоги своих исследований, выполненных в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и научно-образовательного центра мирового уровня «МореАгроБиоТех», о чём сообщает пресс-служба университета.
На конгрессе, посвященном проблемам заболеваний воспалительного характера, собрались специалисты из более чем 40 стран.
Программа включала пленарные и секционные встречи, сосредоточенные на достижениях в области фундаментальной медицины, связанных с воспалением.
Ученые представили результаты оригинальных и клинических исследований, обсудили применение новых диаgnостических стратегий и терапевтических технологий.
Основные темы дискуссий охватывали иммунометаболизм, иммунитет, инфекционные болезни, патологии лёгких, кожи и опорно-двигательной системы, микробиоту, а также вопросы нейровоспаления и болевого синдрома.
Выступления с докладами о научных работах КФУ провели директор Инжинирингового центра «Генетические и клеточные биотехнологии» Анатолий Кубышкин и доцент кафедры внутренней медицины №1 Елена Захарьян.
Также были представлены стендовые доклады участников из различных кафедр университета.
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