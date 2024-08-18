Бореальные леса Канады под угрозой исчезновения

Бореальные леса Северной Канады, которые зависят от периодических пожаров, сталкиваются с серьезными вызовами из-за увеличения частоты возгораний и экстремальных климатических условий.

Леса, где доминирует черная ель, развивались так, что огонь стал ключевым элементом их жизненного цикла.

Иглы черной ели имеют восковое и смолистое покрытие, что делает их легко воспламеняемыми во время гроз и способными к интенсивному горению.

Такие пожары, происходящие примерно раз в столетие, способствуют обновлению леса, позволяя свету достигать нижних уровней и способствуя новому росту.

Они также содействуют биоразнообразию, расплавляя восковую оболочку шишек черной ели и позволяя семенам, адаптированным к прорастанию в кислых обуглившихся почвах, распространяться.

Тем не менее, в последние десятилетия количество пожаров в бореальных лесах Канады значительно возросло, создавая дополнительный стресс для этих огнеустойчивых экосистем.

Спутниковые устройства зафиксировали около 100 активных пожаров в Северо-Западных территориях Канады 11 августа 2024 года.

Большинство из них возникли далеко от населенных пунктов, и власти часто допускают их естественное выгорание.

Из 96 активных пожаров на указанный день 88 горели без вмешательства служб.

Несмотря на отсутствие прямой угрозы, густой дым привел к предупреждениям о качестве воздуха в 15 общинах региона.

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