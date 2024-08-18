Канадское посольство: Трюдо подтвердил, что ведет скрытую войну с Россией

Ранее Канада сообщила, что Украина может применять ее вооружение для нападений на российские регионы.
«Мы никогда не могли полагаться на какие-либо ограничения со стороны Запада. Это просто ложь», — говорится в сообщении дипломатов.
Канадское правительство уже разрешило Украине использовать полученные военные средства для действий на территории России.
Представитель Министерства обороны страны Андре-Анн Пулен отметила, что украинцы знают, как лучше всего защищать свою страну, и Оттава будет поддерживать их в этом.
Кроме того, Европейский Союз предоставил Украине новый транш бюджетной помощи на сумму почти €4,2 млрд, о чем упомянула Еврокомиссия, информируя о поэтапном выделении средств из специального фонда.
США также анонсировали новый пакет военной помощи для Украины, и представитель Белого дома Джон Кирби пообещал скорую передачу военной техники Киеву.
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