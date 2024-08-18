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Новости Авторы Иммиграция с Александрой Мельниковой. Программа иммиграции на север Онтарио.

Иммиграция с Александрой Мельниковой. Программа иммиграции на север Онтарио.

Svitlana Matviyenko Авг 18, 2024 Авторы, Александра Мельникова, Иммиграция, Новости, Новости иммиграции, Реклама Оставить комментарий 8 Просмотров

Власти северного Онтарио призывают увеличить долю иммиграции в их регион до 3,000 человек в год. Торговые палаты и местные предприниматели утвердили коллективный запрос в провинцию увеличить долю региона в рамках Программы иммиграции Онтарио. В настоящее время север Онтарио принимает от 100 до 200 человек в год по этой программе, при этом 90% всей иммиграции сосредоточено в районе Торонто.

•Такая концентрация иммигрантов в крупных городах, как Торонто, создает серьезную конкуренцию на рынке труда и жилья, что приводит к повышению проходных баллов для получения ПР и увеличивает требования к новым иммигрантам. В результате многие не могут получить ПР, а те, кто все же получает, сталкиваются с высокими ценами на жилье и нехваткой рабочих мест.

•Предложенное увеличение иммиграции на север Онтарио поможет сбалансировать приток новых жителей и решит несколько проблем одновременно.

•Во-первых, это снизит нагрузку на крупные города и уменьшит конкуренцию, что позволит снизить требования для получения ПР.

•Во-вторых, это обеспечит вновь прибывших работой в нуждающихся в кадрах отраслях и доступным жильем. Чарльз Сиртвилл, глава Института политики Северного Онтарио, отметил, что нехватка квалифицированных работников также замедляет строительство жилья, что усугубляет проблему нехватки доступного жилья.

•Этот подход позволит не только решить проблемы высоких требований для получения ПР, но и поддержит развитие северного Онтарио, обеспечив его необходимыми кадрами и устойчивым экономическим ростом.

С уважением Александра Мельникова,
Президент компании «SKI Immigration», «Canada from coast to coast», лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.
T: 438-878-7755,  e-mail: info@skiimmigration.com
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