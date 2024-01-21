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Новости В Канаде решили использовать многоразовые контейнеры для пищевых отходов
Фото: alter220.ru

В Канаде решили использовать многоразовые контейнеры для пищевых отходов

Виктория Христова Янв 21, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 47 Просмотров

В Канаде власти запустили пилотный федеральный проект, направленный на сокращение использования одноразового пластика в продуктовых магазинах.

Согласно информации, опубликованной Prensa Latina 20 января, эту цель планируется достичь путем использования многоразовых контейнеров для пищевых отходов.

В конце апреля в районе Оттавы магазины начнут применять многоразовые контейнеры. Покупатели смогут приобретать выбранные продукты в таких контейнерах и затем возвращать их в места выдачи, находящиеся как внутри, так и снаружи магазинов, для последующего повторного использования.

Целью программы является не только внедрение многоразовых контейнеров в продуктовых магазинах, но и распространение их использования на другие гастрономические заведения, такие как рестораны и кафе, которые расположены не только в Оттаве, но и в других регионах страны.

Важную поддержку инициативе оказала крупная компания, являющаяся лидером в упаковочной индустрии Канады.

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