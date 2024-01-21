Канада заявила о неизменности позиции по вопросу Палестины

Позиция Канады по вопросу Палестины остается неизменной, заявил премьер-министр Джастин Трюдо.

Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности Израиля необходимо создание признанного всеми Палестинского государства. Канада придерживается мнения, что только мирное сосуществование Израиля и Палестины в рамках общепризнанного государства поможет завершить палестино-израильский конфликт.

Премьер-министр отметил, что эта позиция Канады не является решением на завтрашний день, но необходимо прийти к нему.

В то же время, Биньямина Нетаньяху, израильский премьер-министр, выступил против создания Палестинского государства и заявил, что Израиль будет продолжать операцию по борьбе с радикальным движением Хамас до победного конца.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения боевиков Хамас из сектора Газа на израильскую территорию, которое стало последствием нападения на мечеть аль-Акса в Иерусалиме.

В ответ на это, Израиль объявил блокаду и применил военные действия как в секторе Газа, так и в Ливане и Сирии.