В Канаде число работающих из дома снизилось с начала пандемии до 20%

По данным бюро статистики Канады, количество работающих из дома с начала пандемии коронавируса значительно снизилось и в настоящее время составляет всего 20%.

Апрель 2020 года был пиковым периодом, когда 40% всех занятых в стране предпочитали работу на удаленке. Тем не менее, с каждым прошедшим месяцем это число уменьшалось, и к январю 2022 года лишь 30% канадцев продолжали работать из дома.

В настоящее время обнаружено, что только 20% жителей страны предпочитают такой формат работы. Бюро статистики также указывает, что до начала пандемии в 2020 году лишь около 7% жителей Канады работали из дома.

Удаленная работа, известная также как виртуальная, дистанционная или онлайн-работа, подразумевает выполение профессиональных обязанностей из дома. Работник не нуждается в посещении офиса или другого рабочего помещения, а весь рабочий день проводит в своей квартире.

Главными инструментами для работы в таком режиме являются интернет и персональный компьютер. Какие виды работ могут быть выполнены онлайн? Для работы в онлайне подходят профессии из самых разных сфер, в которых основным инструментом является компьютер.

Конечно, хирург или сталелитейщик не смогут выполнять свои профессиональные обязанности в домашних условиях. В то же время юристам, программистам, редакторам, дизайнерам, маркетологам, консультантам и даже учителям доступна удаленная работа.

Если основным видом работы является создание текстов, графических изображений, звуков или программного кода, создание 3D-моделей, а также коммуникация с клиентами или учениками в онлайн-режиме, то работник может надеяться на сотрудничество на удаленной основе.

При этом ни в коем случае не следует воспринимать удаленную работу как менее престижную или менее оплачиваемую по сравнению с офисной. Если домашняя атмосфера удобна для человека, то он будет работать более продуктивно, что в свою очередь приведет к большему доходу.