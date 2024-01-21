Недвижимость: налог, который “приветствует” вас

Все мы, по крайней мере, подавляющее большинство из нас, приобрели недвижимость в тот или иной момент своей жизни. Гордые нашим новым приобретением, мы появляемся у нотариуса, в момент большой радости.

Как правило, все проходит очень гладко, и атмосфера непринужденная, вплоть до последнего предложения, которое нотариус зачитает вам, если вы являетесь покупателем : « муниципалитет пришлет вам в качестве приветствия счет на сумму X тысяч долларов ». Мы глотаем таблетки, мы критикуем, но это так ! Делать нечего, дискомфорт заметен.

С вас берут тысячи, если не десятки тысяч долларов, просто за то, чтобы приветствовать вас в Вашем новом муниципалитете. Поскольку насмешки не убивают, если вы переедете на несколько кварталов от своего нынешнего дома, чтобы быть ближе к школе своих детей, вам в глотку запихнут то же самое право на перевод. То же самое, если вы покупаете квартиру за углом, потому что чувствуете усталость от содержания своей большой собственности.

Откуда взялся этот налог ? Фактически, это « право на перевод » было создано в 1976 году тогдашней партией Квебека. Цель состояла в том, чтобы предоставить муниципалитетам возможность искать дополнительное финансирование без постоянного выделения им денег правительством. Вопреки распространенному мнению, эта хорошая идея возникла не у предыдущего либерального министра Жана Бьенвеню. Первоначально она была необязательной, но несколько лет спустя при либеральном правительстве она стала обязательной. В 2019 году правительство CAQ добавит еще один уровень, разрешив муниципалитетам увеличить процент этого налогового бремени сверх 500 000 долларов. Несмотря ни на что, мы приветствуем вас в вашем муниципалитете.

Если и существует какой-то совершенно несправедливый и необъяснимый налог, то это налог « добро пожаловать ». Причины, по которым семьи переезжают, разнообразны : они хотят больше, чтобы воспитывать свою семью, меньше, когда уходят дети, быть ближе к работе, чтобы не тратить слишком много времени на дорогу, и я с этим справляюсь ! Назовите мне какую-нибудь единственную услугу или льготу, которые предлагает вам муниципалитет, которая компенсирует 5-10-15 или даже 30 и даже 40 000 долларов, которые вам платят только за то, что вы хотите улучшить свое положение ? НИ ОДИН.

Хотя мы против, но сегодня эти миллионы долларов являются насущной необходимостью для бюджетов наших муниципалитетов. В подавляющем большинстве случаев сборы за перевод, собираемые муниципалитетами, могут быть основным источником дохода, составляющим до 15% от их общего бюджета. Например, город Сен-Совер в этом году получит почти 4 миллиона (при бюджете в 37 миллионов), а 6% доходов города Монреаль приходится на трансфертные сборы.

Вы, как и я, знаете, что пандемия привела к резкому росту продаж и резкому росту стоимости недвижимости за самый короткий период нашей истории, без каких-либо усилий принеся муниципалитетам миллионы дополнительных доходов.

Чувствуете ли вы, что благодаря этому дополнительному доходу вы получили более качественные услуги или получили минимальную корректировку налогов в меньшую сторону ? Ответ очевиден. Как вы думаете, почему муниципальные налоги снова повышаются в этом году ? Во многом это увеличение связано с сокращением объема сделок с недвижимостью в 2022 и 2023 годах и ожидаемым на 2024 год, что приводит к огромным потерям доходов и создает серьезный дефицит, поскольку муниципалитеты использовали эти суммы для других целей.

Осторожно! Я не говорю, что эти суммы не нужны бюджетам муниципалитетов, совсем наоборот ! Перекладывание этого налогового бремени на продавца или распределение его между сторонами сделки с недвижимостью никоим образом не решает основную проблему. Этот налог явно несправедлив, необъясним и не имеет никакой логики. Муниципалитеты с высоким процентом арендаторов даже подвергаются наказанию за это, но, прежде всего, мешают нескольким семьям приобрести свой первый дом или улучшить свое положение. Препятствий на пути к владению недвижимостью множество. Можно четко заявить, что налог на « добро пожаловать » является одним из важных и что он является очевидным препятствием для мобильности нескольких семей.

Поговорив с несколькими избранными должностными лицами правительства или муниципалитета, и это независимо от политических партий, все согласны с утверждением, что этот налог несправедлив и несправедлив, но что его отмена для муниципалитетов математически невозможна.

Необходимо коренным образом пересмотреть методы финансирования муниципалитетов. Ненормально перекладывать большую часть доходов муниципалитета на плечи новых жителей, которые будут пользоваться предлагаемыми муниципалитетом услугами в той же степени, что и арендаторы или давние жители.