Канадские дипломаты не хотят работать в США

Канадские дипломаты предпочитают не работать в США из-за ряда проблем, с которыми они там сталкиваются.

Профессиональная ассоциация сотрудников дипломатической службы заявила, что Министерство иностранных дел должно рассмотреть вопрос о компенсациях для этих дипломатов.

Председатель ассоциации, Памела Исфельд, сообщила, что дипломатический отдел Канады столкнулся с серьезными проблемами, связанными с привлечением сотрудников для работы в США.

Дипломаты беспокоятся из-за частых перестрелок и проблем с медицинской помощью. Они также недовольны отсутствием должного уровня безопасности и страхования со стороны правительства для работы в таких условиях.

Профессионалы также выражают беспокойство за своих детей, которые посещают американские школы и могут подвергаться опасности. Некоторые экс-дипломаты, однако, считают работу в США привлекательной из-за схожести культуры и возможности частых посещений родины во время отпусков.

Важным фактором также является возможность для детей дипломатов получить образование, соответствующее программе в канадских провинциях.