Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Канадские дипломаты не хотят работать в США
Canada

Канадские дипломаты не хотят работать в США

Виктория Христова Янв 22, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 75 Просмотров

Канадские дипломаты предпочитают не работать в США из-за ряда проблем, с которыми они там сталкиваются.

 

Профессиональная ассоциация сотрудников дипломатической службы заявила, что Министерство иностранных дел должно рассмотреть вопрос о компенсациях для этих дипломатов.

Председатель ассоциации, Памела Исфельд, сообщила, что дипломатический отдел Канады столкнулся с серьезными проблемами, связанными с привлечением сотрудников для работы в США.

Дипломаты беспокоятся из-за частых перестрелок и проблем с медицинской помощью. Они также недовольны отсутствием должного уровня безопасности и страхования со стороны правительства для работы в таких условиях.

Профессионалы также выражают беспокойство за своих детей, которые посещают американские школы и могут подвергаться опасности. Некоторые экс-дипломаты, однако, считают работу в США привлекательной из-за схожести культуры и возможности частых посещений родины во время отпусков.

Важным фактором также является возможность для детей дипломатов получить образование, соответствующее программе в канадских провинциях.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*