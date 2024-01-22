Американская Chevron больше не хочет развивать газовые сланцевые проекты Канады

Американская компания Chevron приняла решение о продаже своих активов в сланцевой формации Дюверне, расположенной в канадской провинции Альберта.

В то время как другие компании активно интересуются этим проектом, Chevron планирует продать свою долю в активах. В настоящее время компания владеет площадью активов в Дюверне в размере 951 квадратных километров, а ежедневный объем добычи достигает около 40 тысяч баррелей нефтяного эквивалента. По оценке Energy Advisors Group, стоимость сделки может составить около 900 миллионов долларов.

Chevron владеет 70% долей проекта в Дюверне, оставшиеся 30% принадлежат дочерней структуре Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company в Канаде.

Дюверне является крупнейшим месторождением сланцевого газа в Канаде. Кроме Chevron, этот регион используется также компаниями Crescent Point и PetroChina. В настоящее время наблюдается увеличение производительности скважин в этой формации, и аналитики предполагают, что в ближайшее время проект станет областью повышенного интереса и активности.

Продажу активов в Дюверне американская нефтегазовая компания объясняет своей оптимизацией. Chevron сосредоточится на развитии сланцевой добычи в США (в том числе, путем приобретения компании Hess за 53 миллиарда долларов) и на своих проектах в Мексиканском заливе, восточном шельфе Средиземного моря, Гайане, Казахстане и Австралии.

Chevron Canada объявила о своем намерении добывать газ в Дюверне в 2017 году после нескольких лет исследований. В конце 2022 года компания уже эксплуатировала 243 скважины на этой формации. Изначально планировалось сжижение газа на западном побережье Канады на проекте Kitimat. Однако Chevron отменила строительство этого завода в 2021 году.