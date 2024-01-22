Канада требует от своего нефтегаза сокращения выбросов на 38% к 2030 году

Канада стремится уменьшить выбросы понадобились в 2030 году на 38%.

Правительство Джастина Трюдо будет вводить систему ограничения выбросов, чтобы достичь этой цели. Такая система устанавливает четкие рамки для канадской нефтегазовой промышленности и предоставляет возможность компаниям покупать и обменивать ограниченное количество разрешений на выбросы.

Компании, сокращающие выбросы, смогут продавать больше разрешений, что, по мнению канадского правительства, стимулирует инновации в сфере снижения загрязнения.

Интересно, что правительство Канады в то же время инвестирует миллиарды долларов в расширение нефтепровода TMX, увеличивая его пропускную способность до 590 тысяч баррелей в день.

Это позволит утроить поставки нефти на западное побережье для последующего экспорта в Азию.

Таким образом, в то время как нефтегазовая промышленность борется за свое место на глобальных рынках, правительство в оттаве делает канадскую нефть менее конкурентоспособной и заставляет добывающие компании увеличивать расходы на компенсацию выбросов.