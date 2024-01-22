В Канада в 2024 году ожидается очередная засуха

Ожидается, что в 2024 году в Канаде произойдет очередная засуха.

Несмотря на резкое понижение температуры, зима вероятно будет мягкой и сухой. Результаты метеорологической службы Weather Network свидетельствуют о том, что декабрь был самым теплым за всю историю, а снежный покров в Британской Колумбии на 44% ниже нормы.

Министерство сельского хозяйства Канады сообщает, что 70% территории страны находится в состоянии аномальной засухи, особенно в провинциях Альберта, Саскачеван и Британская Колумбия.

В этих регионах выпало менее 40% нормы осадков за последние 60 дней, что является серьезной проблемой для канадских производителей пшеницы и рапса. Сухая зима, вызванная явлением Эль-Ниньо, вызывает беспокойство насчет того, что 2024 год может стать еще одним засушливым годом.

Засуха – это недостаток атмосферных осадков, протяженный и значительный по сравнению с нормой. Обычно засухи происходят при повышенной температуре и пониженной влажности воздуха. Территории с высокой изменчивостью годового количества осадков, особенно в летние месяцы при невысоких средних величинах осадков (зоны неустойчивого увлажнения), характерны для засух.

Обычно начало засухи связано с установлением антициклона, в котором при ясной погоде воздух прогревается и становится менее насыщенным влагой, что приводит к увеличению испарения. Обилие солнечного тепла и сухость воздуха также способствуют развитию атмосферных засух.

Наиболее суровые засухи называются суховеями. Чистая атмосферная засуха наблюдается преимущественно весной, когда почва еще насыщена водой после схода снега. В результате продолжительной атмосферной засухи обычно возникают почвенная засуха (иссушение корнеобитаемого слоя почвы, снижение запаса доступной воды для растений) и гидрологическая засуха (существенное понижение поверхностного стока, высыхание водотоков и водоемов).

Засухи создают неблагоприятные условия для нормального развития растений. При засухе расход влаги на транспирацию начинает превышать ее поступление из почвы, что приводит к падению влагонасыщенности тканей, нарушению нормальных условий фотосинтеза и углеродного питания.

Это, в свою очередь, приводит к снижению урожая, деградации лугов и снижению прироста древесины в лесах. Засуха также приводит к высыханию водоемов, что приводит к общему снижению численности живых организмов.