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Новости Архитектор Омар Ганди построил дом из кортеновской стали на краю скалы в Канаде
Фото: https://mydecor.ru/

Архитектор Омар Ганди построил дом из кортеновской стали на краю скалы в Канаде

Виктория Христова Янв 22, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 59 Просмотров

Архитектор Омар Ганди воплотил свое видение идеального места для отдыха, создав дом из кортеновской стали на краю скалы в Канаде. Расположенный в долине реки Гасперо, популярном месте для различных активностей, этот дом представляет собой оазис спокойствия и уединения от городской суеты.

Строительство дома Омаром Ганди было стратегически продумано. Дом разместился на крутом скалистом склоне с великолепным видом на долину. Чтобы добраться до него, приходится пройти по извилистой дороге, проходящей через лес. Это дает возможность насладиться уединением и заняться медитативными практиками, которые так ценит архитектор. Вместо типичного для новой Шотландии сруба, Омар Ганди решил поставить в лесу модернистский куб на опорах, который облицован кортеновской сталью, создавая неповторимое сочетание с окружающей природой.

Мастерски стилизуя форму дома под традиционные охотничьи хижины, Омар Ганди использовал гофрированную кортеновскую сталь для создания горизонтальных полос на фасаде. Это придало зданию эффект “бревенчатого” здания, в котором проявляются характерные стыки и выпуклости. Из панорамных окон с видом на долину открывается потрясающий вид на окружающую природу.

Минималистическая концепция фасадов находит свое продолжение в интерьере дома, где она сочетается с мягкими поверхностями из дымчатого дуба, нейтральной палитрой и использованием современной и винтажной мебели. Два этажа дома разделены функционально: спальные комнаты находятся на нижнем уровне, а на верхнем — гостиная и кухня-столовая с видом на лес и долину.

Уютная гостиная, снабженная большим угловым окном, оживляется мерцающими отражениями нержавеющей стали кухонной мебели. В интерьере использованы винтажные предметы, такие как кресло середины ХХ века из черной кожи и бука Арне Норелла, которые добавляют ощущение изысканной элегантности. В спальнях преобладает постельное белье из небеленого льна и ткани, окрашенные вручную, которые придают интерьеру тепло и аскетичность.

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