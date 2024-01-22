Архитектор Омар Ганди построил дом из кортеновской стали на краю скалы в Канаде

Архитектор Омар Ганди воплотил свое видение идеального места для отдыха, создав дом из кортеновской стали на краю скалы в Канаде. Расположенный в долине реки Гасперо, популярном месте для различных активностей, этот дом представляет собой оазис спокойствия и уединения от городской суеты.

Строительство дома Омаром Ганди было стратегически продумано. Дом разместился на крутом скалистом склоне с великолепным видом на долину. Чтобы добраться до него, приходится пройти по извилистой дороге, проходящей через лес. Это дает возможность насладиться уединением и заняться медитативными практиками, которые так ценит архитектор. Вместо типичного для новой Шотландии сруба, Омар Ганди решил поставить в лесу модернистский куб на опорах, который облицован кортеновской сталью, создавая неповторимое сочетание с окружающей природой.

Мастерски стилизуя форму дома под традиционные охотничьи хижины, Омар Ганди использовал гофрированную кортеновскую сталь для создания горизонтальных полос на фасаде. Это придало зданию эффект “бревенчатого” здания, в котором проявляются характерные стыки и выпуклости. Из панорамных окон с видом на долину открывается потрясающий вид на окружающую природу.

Минималистическая концепция фасадов находит свое продолжение в интерьере дома, где она сочетается с мягкими поверхностями из дымчатого дуба, нейтральной палитрой и использованием современной и винтажной мебели. Два этажа дома разделены функционально: спальные комнаты находятся на нижнем уровне, а на верхнем — гостиная и кухня-столовая с видом на лес и долину.

Уютная гостиная, снабженная большим угловым окном, оживляется мерцающими отражениями нержавеющей стали кухонной мебели. В интерьере использованы винтажные предметы, такие как кресло середины ХХ века из черной кожи и бука Арне Норелла, которые добавляют ощущение изысканной элегантности. В спальнях преобладает постельное белье из небеленого льна и ткани, окрашенные вручную, которые придают интерьеру тепло и аскетичность.