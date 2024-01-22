Налог “Добро пожаловать” в собственники

Все мы, по крайней мере подавляющее большинство из нас, в тот или иной момент жизни приобретали недвижимость. Гордясь нашим новым приобретением, мы идем к нотариусу и это момент огромной радости.

В целом все идет очень хорошо, и атмосфера непринужденная, вплоть до последнего предложения, которое вам зачитает нотариус, если вы являетесь покупателем: «Муниципалитет вышлет вам в качестве приветствия счет на X тысяч долларов».

Налог берется с высшей стоимости недвижимости,т.е. если цена покупки выше городской оценки, то налог, который в среднем составляет 3% нужно заплатить от цены покупки.

Например: цена дома 600000дол, а муниципальная оценка 550000дол, значит нужно заплатить налог с 600000дол ,т.е. 8700дол. Важно заплатить его в течение месяца после получения счета, иначе вам придется заплатить проценты по долгу.

С вас берут тысячи, если не десятки тысяч долларов только за то, чтобы «приветствовать» вас в новом муниципалитете. Неважно, сколько раз вы покупаете недвижимость, каждый раз нужно платить этот налог.