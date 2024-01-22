Налог “Добро пожаловать” в собственники

Все мы, по крайней мере подавляющее большинство из нас, в тот или иной момент жизни приобретали недвижимость. Гордясь нашим новым приобретением, мы идем к нотариусу и это момент огромной радости.
В целом все идет очень хорошо, и атмосфера непринужденная, вплоть до последнего предложения, которое вам зачитает нотариус, если вы являетесь покупателем: «Муниципалитет вышлет вам в качестве приветствия счет на X тысяч долларов».
Налог берется с высшей стоимости недвижимости,т.е. если цена покупки выше городской оценки, то налог, который в среднем составляет 3% нужно заплатить от цены покупки.
Например: цена дома 600000дол, а муниципальная оценка 550000дол, значит нужно заплатить налог с 600000дол ,т.е. 8700дол. Важно заплатить его в течение месяца после получения счета, иначе вам придется заплатить проценты по долгу.
С вас берут тысячи, если не десятки тысяч долларов только за то, чтобы «приветствовать» вас в новом муниципалитете. Неважно, сколько раз вы покупаете недвижимость, каждый раз нужно платить этот налог.
Давайте вернемся немного назад.
Откуда этот налог? Он был создан в 1976 году тогдашней Квебекской партией. Цель заключалась в том, чтобы предложить муниципалитетам возможность искать дополнительное финансирование.
Вопреки распространенному мнению, эта хорошая идея исходила не от предыдущего министра-либерала Жана Бьенвеню ( Жана Добро пожаловать).
Сегодня эти миллионы долларов являются жизненной необходимостью для бюджетов наших муниципалитетов.
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
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