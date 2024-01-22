Telegram добавил новые функции

Telegram представил новую функциональность, которая позволяет пользователям указывать и скрывать время прочтения личных сообщений. Новость об этом обновлении была опубликована в официальном канале мессенджера.

Теперь в чатах один на один можно просматривать точное время, когда сообщение было открыто. Каждый пользователь может настроить видимость времени прочтения в своих настройках. Таким образом, можно указать, кто из пользователей может видеть информацию о времени прочтения.

Страница подписки Premium предлагает возможность скрыть время прочтения своих сообщений от других пользователей, а также просматривать его у тех пользователей, которые разрешили видимость этой информации. Если время прочтения сообщений скрыто, то никто из пользователей не сможет получить доступ к этим данным.

Кроме того, владельцы премиум-версии теперь могут выбирать, кто может отправлять им личные сообщения. Они могут разрешить доступ для всех пользователей или ограничить его только для своих контактов и подписчиков премиум-версии.

Если функция ограничения доступа включена, пользователи, которые не являются контактами и не имеют премиум-версию, не смогут начинать чат с вами, но смогут ответить, если вы написали им первыми.