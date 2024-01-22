Илон Маск: Не могу представить, чтобы я проголосовал за Байдена еще раз

Владелец компаний SpaceX и Tesla, Илон Маск, выразил свою невозможность представить себя повторно проголосовавшим за текущего президента США

Владелец компаний SpaceX и Tesla, Илон Маск, выразил свою невозможность представить себя повторно проголосовавшим за текущего президента США, Джо Байдена, на предстоящих президентских выборах в ноябре 2024 года.

Это заявление миллиардера стало откликом на его интервью телеканалу CNBC, которое было опубликовано в мае 2023 года. В данном интервью Маск сообщил, что в 2020 году он отдал свой голос за Байдена.

“Не могу представить себя проголосовавшим за Байдена в этот раз”, – написал Маск в воскресенье в социальной сети X (ранее Twitter).

В апреле прошлого года Джо Байден объявил о своем намерении бороться за повторное избрание на должность президента. В случае выдвижения кандидатом в президенты от Республиканской партии, ему может предстать конкуренция со стороны бывшего президента США, Дональда Трампа.