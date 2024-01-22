Трагически из жизни ушел Серж Лапрад – канадский актер и певец

Как сообщает о печальном случае Le Journal de Quebec, здоровье музыканта внезапно ухудшилось.

И поэтому его госпитализировали в прошлый понедельник.

Представитель исполнителя отметил, что с начала декабря состояние Лапрада стало все хуже, и в его последние дни певец даже не мог получать питание.

Серж Лапрад родился 13 января 1941 года в Монреале. Он получил высшее образование в местном университете, одновременно осваивая пение и актерское искусство.

В 1962 году он дебютировал в эфире как диджей, а в 1969 году дебютировал как актер на сцене и в сериалах.

Музыкальное наследие Лапрада богато и разнообразно. Его дискография включает почти 40 хит-синглов, среди которых особенно известны “Capri, c’est fini”, “L’amour interdit” и “Prends soin d’elle”. Сегодня Серж Лапрад останется в памяти своих поклонников как выдающийся артист и талантливый исполнитель.