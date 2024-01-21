Апельсиновый сок может быть полезен при снижении веса

Сок из натуральных апельсинов – давний и проверенный способ сократить количество потребляемых калорий.

Полученные результаты исследования ученых из Университета Торонто, опубликованного в журнале Nutrients, свидетельствуют о том, что 100%-ный апельсиновый сок способен помочь избавиться от лишнего веса путем ограничения потребления калорий.

Фруктовые соки, в том числе апельсиновый, являются важным источником полезных веществ, таких как натуральный сахар, клетчатка, микроэлементы и биологически активные соединения. Однако, опасения, связанные с возможным ожирением, сильно снизили спрос на них.

Чтобы выявить взаимосвязь между потреблением апельсинового сока и снижением веса, ученые провели эксперимент с участием 34 человек без ожирения в возрасте от 18 до 45 лет. Участникам предложили выпить стакан апельсинового сока, воды или апельсинового напитка с добавленной сахарозой. Результаты показали, что потребление 100%-ного апельсинового сока снизило потребление энергии примерно на 420 калорий в день эксперимента. Кроме того, уровень сахара в крови участников оказался ниже по сравнению с напитком, содержащим сахарозу.

Важно отметить, что исследование проводилось на молодых взрослых, поэтому авторы рекомендуют провести дополнительные эксперименты с пожилыми людьми и детьми, учитывая возможные отличия в реакции организма. Однако, уже сейчас можно сделать вывод, что употребление 100%-ного апельсинового сока может приносить пользу и помогать предотвратить ожирение.

Таким образом, апельсиновый сок, кроме своего приятного вкуса, может стать отличным помощником в процессе похудения. Рекомендуется включить его в рацион и достичь желаемой фигуры в кратчайшие сроки.